Δίκη Τεμπών - Πλακιάς: «Ήρθαμε εδώ για να δικάσουμε και θα δικάσουμε»

Ο κ. Πλακιάς στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσει απρόσκοπτα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Νίκος Πλακιάς σε δήλωσή του πριν μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου θα διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών

Σωτήρης Σκουλούδης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην ανάγκη να προχωρήσει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη απρόσκοπτα στάθηκε ο Νίκος Πλακιάς σε δήλωσή του προσερχόμενος στη διαδικασία.

Πλακιάς: «Όποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη να μην παρευρεθεί»

«Είναι μια ακροαματική διαδικασία, χωρίς τα πολιτικά πρόσωπα να βρίσκονται εδώ αυτή την ημέρα. Ήρθα εδώ σήμερα για να δικάσω, δεν ήρθαμε για να περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Θα δικάσουμε εμείς. Θα δικάσουμε με τον τρόπο που φυσικά περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη, όσοι παρεβρεθούν εδώ σήμερα από τους κατηγορουμένους, για να βρεθούν εκεί που τους αρμόζει, στη φυλακή. Όποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η διαδικασία να μην παρευρεθεί. Πολύ απλά. Μπορεί να πάρει τη δικογραφία και να πάει όπου θέλει. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δικάσουμε και θα δικάσουμε».

«Πέρασαν τρία χρόνια, χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη, να βρεθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που θα παρευρεθούν σε αυτή τη δίκη στη φυλακή και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του και με τον νομικό τρόπο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει ότι είναι καλύτερο. Από την πλευρά μου επιθυμώ την πρόοδο της δίκης», είπε ο κ. Πλακιάς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
