Δίκη για Τέμπη: Φοιτητές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων

Φοιτητές έγραψαν στο έδαφος με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος απέναντι από τον χώρο διεξαγωγής της δικής στη Λάρισα

Αποστολή στη Λάρισα: Χάρης Γκίκας, Σωτήρης Σκουλούδης

Το πάνδημο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης εκφράζουν έξω από τον χώρο διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης των Τεμπών στη Λάρισα, σωματεία, ομάδες φοιτητών, μαζικοί φορείς και φυσικά οι συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ομάδα φοιτητών που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, ζωγράφισε με κόκκινη μπογιά στο δρόμο τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας απέναντι από το χώρο που διεξάγεται η δίκη.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις έξω από τον χώρο διεξαγωγής της δίκης:

