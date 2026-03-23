Δίκη για Τέμπη: Φοιτητές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων
Με κόκκινη μπογιά ζωγράφισε τα ονόματα των θυμάτων στο έδαφος ομάδα φοιτητών
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αποστολή στη Λάρισα: Χάρης Γκίκας, Σωτήρης Σκουλούδης
Το πάνδημο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης εκφράζουν έξω από τον χώρο διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης των Τεμπών στη Λάρισα, σωματεία, ομάδες φοιτητών, μαζικοί φορείς και φυσικά οι συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
Ομάδα φοιτητών που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, ζωγράφισε με κόκκινη μπογιά στο δρόμο τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας απέναντι από το χώρο που διεξάγεται η δίκη.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις έξω από τον χώρο διεξαγωγής της δίκης:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα
10:59 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο Όμιλος AKTOR ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ με νέες εξαγορές
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
To Leapmotor T03 σε τιμή όσο ένα… ποδήλατο
10:29 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου
10:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ