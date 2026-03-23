Δίκη για τα Τέμπη - Κωνσταντοπούλου: Θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε μάχη για τη δικαίωση των θυμάτων», δήλωσε η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δήλωσή της προσερχόμενη στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντι μας αδίστακτες εξουσίες, σκοτεινούς δρεπανηφόρους μηχανισμούς αλλά ξέρουμε ότι θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος, την κοινωνία στο πλευρό μας με τα μάτια ανοιχτά να ζητά δικαιοσύνη και να μην στέκεται στη δικαιοσύνη του κουτιού που θέλουν κάποιοι να σερβίρουν είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη για τη δικαίωση των θυμάτων, να δείξουμε τι σημαίνει αγώνας για τη δικαιοσύνη» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.