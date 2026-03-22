Τέμπη - Νέα ανάρτηση Καρυστιανού: Νομοτελειακά, η Νέμεσις και η Τίσις κοντοζυγώνουν

Χαρακτηρίζει τη δίκη πυ ξεκινάει αύριο «κολοβή» 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την αυριανή έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη στη Λάρισα.

Αναλυτικά αναφέρει:

Αύριο ξεκινά η «κολοβή» δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Μια δίκη για 57 αδικοχαμένους ανθρώπους, που είτε έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση, είτε κάηκαν ζωντανοί.

Κι όμως, σε αυτή τη δίκη δεν υπήρξε καμία έρευνα για τα απανθρακωμένα θύματα. Όλοι —ο διορισμένος (μετά την από 06.03.2023 επιστολή του Πρωθυπουργού) Ανακριτής, ο Εισαγγελέας που συνέταξε την πρόταση παραπομπής και η Πρόεδρος Εφετών— προχώρησαν τη διαδικασία χωρίς να ερευνηθεί η ακριβής αιτία θανάτου όσων κάηκαν. Ανάμεσά τους και η κόρη μου, η Μάρθη.

Αλλά και οι λοιποί δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί της Λάρισας που ενεπλάκησαν στις ποινικές διαδικασίες, έδειξαν να κάνουν τα πάντα ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια:

1. Ο Ανακριτής των Τεμπών και το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας: Αρνήθηκαν την εκταφή των θυμάτων για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

2. Η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας: Μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πολυήμερη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, διέταξε εκταφές «στα χαρτιά». Αδράνησε για 5 μήνες και, όταν τελικά μετά από τις οχλήσεις μας τις δρομολόγησε, απέκλεισε εργαστήρια και εξετάσεις ικανές να εντοπίσουν τα αίτια καύσης, περιοριζόμενη σε ελληνικά εργαστήρια που είχαν ήδη δηλώσει εγγράφως την αδυναμία τους να ανταποκριθούν.

3. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας: Επικύρωσε αυτή την άρνηση, απορρίπτοντας τη σχετική προσφυγή μας.

Η κατάσταση κορυφώθηκε πριν από τρεις ημέρες. Η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Λάρισας προσήλθε μαινόμενη στα δικαστήρια και επέπληξε σκαιότατα την Πρόεδρο Υπηρεσίας, επειδή η τελευταία έκανε δεκτό το αίτημά μας να λάβουμε αντίγραφα του ψηφιακού υλικού (video και φωτογραφίες) που κατασχέθηκε από τους πραγματογνώμονες. Ενώ η αντιγραφή είχε ήδη ξεκινήσει, η Πρόεδρος Υπηρεσίας επέστρεψε ανάστατη, ανακάλεσε την απόφασή της και μας απαγόρευσε τη λήψη των αρχείων.

Το αποκορύφωμα της απρέπειας όμως ήρθε από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ). Με ένα ανυπόγραφο δελτίο τύπου, παραβίασε κάθε κώδικα δεοντολογίας, χρησιμοποιώντας ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εις βάρος μου.

Τόλμησαν να ισχυριστούν ονομαστικά ότι εγώ —η μάνα που παρέλαβε το παιδί της σε μια σακούλα με αποκαΐδια— έχω «ψεύτικο ενδιαφέρον» για την απόδοση δικαιοσύνης.

Αναρωτιέμαι: αυτό το επαίσχυντο δελτίο τύπου, με το οποίο η ΕνΔΕ παρεμβαίνει σε εκκρεμή δίκη και κάνει κρίσεις με πολιτική χροιά, εκφράζει πράγματι τους έντιμους δικαστικούς λειτουργούς που εισήλθαν στον κλάδο για να υπηρετήσουν το Δίκαιο;
Ζω για τη στιγμή που όλοι όσοι συνέπραξαν στη δόλια συγκάλυψη της αλήθειας και στην αμαύρωση της μνήμης του παιδιού μου, θα λογοδοτήσουν. Όχι από εκδίκηση, αλλά γιατί διέπραξαν ύβριν . Και νομοτελειακά, η Νέμεσις και η Τίσις κοντοζυγώνουν.

