Δίκη για τα Τέμπη: Οι 36 κατηγορούμενοι, η ιστορική διαδικασία και πώς φτάσαμε εδώ

Ξεκινάει σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (συνεδριακό κέντρο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ) που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Δικαστικός μαραθώνιος

Τρία χρόνια και τρεις εβδομάδες μετά την εθνική τραγωδία με τους 57 νεκρούς, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει μία ιστορική ποινική διαδικασία, η οποία θα αναζητήσει ευθύνες, θα επιχειρήσει να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα και που εκτιμάται ότι η διάρκειά της θα είναι μαραθώνια.

Ενδεικτικό του μεγέθους της διαδικασίας είναι το γεγονός ότι:

Στο σκαμνί θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι,

Το μέγεθος της δικογραφίας ξεπερνά τις 60.000 σελίδες

Οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία είναι πάνω από 200,

Θα καταθέσουν συνολικά 352 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 230 είναι μάρτυρες υποστήριξης κατηγορίας (συγγενείς, επιζώντες κλπ). Οι υπόλοιποι 122 είναι όσοι κατέθεσαν για τις συνθήκες του δυστυχήματος κατά την ανακριτική διαδικασία (ιατροδικαστές, πυροσβέστες, αστυνομικοί, υπάλληλοι Γενικού Χημείου του Κράτους, πραγματογνώμονες, κλπ).

Δίκη για τα Τέμπη: Οι κατηγορίες και οι 36 κατηγορούμενοι

Τα αδικήματα για τα οποία θα δικαστούν οι συνολικά 36 κατηγορούμενοι είναι τα εξής:

Επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο (κακούργημα που φέρει ποινή μέχρι και ισόβια κάθειρξη )

Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή

Βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή

Απλή σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή

Παράβαση καθήκοντος τελεσθείσα και από κοινού.

Στους 36 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ο σταθμάρχης υπεύθυνος για την τραγική αστοχία που οδήγησε στο δυστύχημα, οι σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας, ο πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ Λάρισας, 10 στελέχη του ΟΣΕ ακόμα, πρώην πρόεδροι και πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του Οργανισμού,16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ ,η πρόεδρος της ΡΑΣ, δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών, οι δύο διευθυντές της Hellenic Train και η υπάλληλος που υπέγραψε τη μετάταξη του σταθμάρχη παρά την ηλικία του.

Όλοι εκτός από τους δύο κατηγορούμενους από τη Hellenic Train και την υπάλληλο που υπέγραψε τη μετάταξη αντιμετωπίζουν το κακούργημα.

Λίγο περισσότερα από τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η μεγαλύτερη δίκη στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Τρία χρόνια που έφεραν παραιτήσεις, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, καταγγελίες συγγενών των θυμάτων για «μπάζωμα» του χώρου του δυστυχήματος ώστε να αποκρυφθούν στοιχεία για τις έρευνες, αστοχίες, αλλά και «συγκάλυψη» των πραγματικών αιτίων του δυστυχήματος.

Πώς φτάσαμε στη δίκη: Το χρονικό

1η Μαρτίου 2023: Μία ημέρα μετά το δυστύχημα, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής παραιτείται από υπουργός Μεταφορών και στη θέση του ορίζεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Καραμανλής κατέρχεται υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου και επανεκλέγεται βουλευτής Σερρών.

11 Σεπτεμβρίου 2023: Ο Όθων Παπαδόπουλος, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας αποκάλυψε πως επιτροπή τεχνικών συμβούλων που επισκέφτηκε βαγόνια, σε χώρο που ήταν αποθηκευμένα στο Κουλούρι Λάρισας, εντόπισε ανθρώπινα μέλη στο χώρο του κυλικείου.

28 Φεβρουαρίου 2024: Ένας χρόνος από την τραγωδία. Πραγματοποιούνται συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

12 Μαρτίου 2024: Η ολομέλεια της Βουλής υπερψηφίζει το πόρισμα που εξέδωσε η εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 2023. Προηγήθηκε μία θυελλώδης διαδικασία, όπου ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στην κατάθεσή του στις 13 Φεβρουαρίου, υποστήριξε πως το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα «ανθρώπινου λάθους» και πως εάν είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες, η τραγωδία θα είχε αποτραπεί.

Στην επιτροπή κατέθεσε και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία προχώρησε σε καταγγελίες για «αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες» και για απόπειρα διάχυσης ευθυνών.

Η Μαρία Καρυστιανού στην Εξεταστική Επιτροπή

Το πόρισμα της εξεταστικής υπερψήφισε η ΝΔ και καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

19 Μαρτίου 2024: Ενεργοποιείται ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.

28 Μαρτίου 2024: Απορρίπτεται με 159 ψήφους η πρόταση μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα» που υποστήριζε πως έγινε συρραφή δύο συνομιλιών του σταθμάρχη με δύο μηχανοδηγούς τη νύχτα του δυστυχήματος.

19 Ιουλίου 2024: Ο Νίκος Πλακιάς αποκαλύπτει πως τα οστά που βρέθηκαν στο Κουλούρι Λάρισας, είναι από τα παιδιά του.

26 Σεπτεμβρίου 2024: Η εφημερίδα «τα Νέα» σε δημοσίευμά της που επικαλείται στοιχεία από την έρευνα του ΕΜΠ, αναφέρει πως η έκρηξη μετά τη σύγκρουση δεν οφείλεται σε έλαια σιλικόνης.

Η πυρόσφαιρα (αριστερά) και ο θύσανος της φωτιάς (δεξιά)

17 Ιανουαρίου 2025: Ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων του δυστυχήματος Βασίλειος Κοκοτσάκης ισχυρίζεται σε πόρισμα που κατέθεσε στον ανακριτή πως η αιτία της έκρηξης που ακολούθησε την πυρκαγιά ήταν υγροί χημικοί διαλύτες.

6 Φεβρουαρίου 2026: Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοινώνει πως θα παραιτηθεί όταν συσταθεί η προανακριτική επιτροπή που επρόκειτο να διερευνήσει τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν περί αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος.

27 Φεβρουαρίου 2025: Δημοσιεύεται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τις αιτίες του δυστυχήματος, προκαλώντας αντιδράσεις. Στο κεφάλαιο για τους λόγους που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα γινόταν λόγος για πιθανή παρουσία ενός «αγνώστου μέχρι στιγμής καυσίμου». Παράλληλα, υπήρχαν αναφορές σε αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και στα λάθη και τις αστοχίες του σταθμάρχη που είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας.

28 Φεβρουαρίου 2025: Συμπληρώνονται δύο χρόνια από το δυστύχημα. Ογκώδεστατα συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Είχαν προηγηθεί τα συλλαλητήρια της 26ης Ιουνίου τα οποία είχαν και αυτά μεγάλη συμμετοχή.

Διαδήλωση για τα 2 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη

18 Μαρτίου 2025: Παραπέμπεται από τη Βουλή ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο Δικαστικό Συμβούλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, έπειτα από επιθυμία του ίδιου.

7 Απριλίου 2025: Αφαιρείται ολόκληρο το κεφάλαιο αναφορικά με το τί προκάλεσε την πυρόσφαιρα, μετά την έντονη αμφισβήτηση των ευρημάτων και την αποκάλυψη του αναπληρωτή προέδρου του Οργανισμού Χρήστου Παπαδημητρίου ότι δέχθηκε πιέσεις από τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων να μπουν στο τελικό πόρισμα, παρότι ο ίδιος διατηρούσε επιφυλάξεις.

11 Ιουνίου 2025: Ξεκινά στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη με τα λεγόμενα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας κατά την φόρτωσή του, που οδήγησαν σε καθυστέρηση των ανακριτικών ερευνών αλλά ακόμη και σε παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

22 Ιουλίου 2025: Παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος έπειτα από επιθυμία του ίδιου.

28 Αυγούστου 2025: Παραδίδεται στον εφέτη ανακριτή Λάρισας το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Σε αυτό αναφέρεται πως η δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις ως συνέπεια της σύγκρουσης, χωρίς όμως ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από φωτιά. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό της καμπίνας, απορρίπτοντας τη θεωρία της μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου.

14 Σεπτεμβρίου: Ο Πάνος Ρούτσι, ξεκινάει απεργία πείνας προκειμένου να γίνεται δεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιου του προκειμένου να διενεργηθούν ταυτοποίηση και τοξικολογικές εξετάσεις. Στις 6 Οκτωβρίου το αίτημά του γίνεται δεκτό από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Ο Πάνος Ρούτσι μαζί με την Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον πρώτο κατά την διάρκεια απεργίας πείνας του στο Σύνταγμα

28 Φεβρουαρίου 2026: Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία.