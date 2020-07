Καστελόριζο: NAVTEX της Τουρκίας για «δοκιμές εκτόξευσης πυραύλων»

Ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας της Τουρκίας εξέδωσε νέα Navtex για εκτόξευση πυραύλων νοτιοανατολικά του Καστελόριζου.

Πρόκειται για anti-Navtex στην άσκηση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ζήτησε και έλαβε άδεια από την Κύπρο.

Οι ασκήσεις, τόσο από πλευράς Μόσχας όσο και από πλευράς Άγκυρας, έχουν οριστεί για την 18ης Αυγούστου.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500ZWILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N – 030 00.00 E

35 37.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.

Εδώ ο χάρτης με την περιοχή που περικλείουν τα στίγματα της τουρκικής Navtex:

Η Άγκυρα επιδίδεται το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά προκλητικών ενεργειών, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και σε επίπεδο αποφάσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Την Τρίτη, η Τουρκία εξέδωσε Navtex για έρευνες σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Συγκεκριμένα, η Άγκυρα ανακοίνωσε έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλεια.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε διπλωματική κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, δύο φορές τις τελευταίες 48 ώρες.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, υποδεχόμενος στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Αναστασιάδη, έστειλε το δικό του αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα.

Ο κ. Μακρόν τόνισε πως «θα ήταν σημαντικό λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο στα χέρια άλλων παραγόντων, κυρίως της Τουρκίας», σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive.com.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε, εξάλλου, ότι «εκείνοι που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να υφίστανται κυρώσεις».

