Διακοπές νερού την Τετάρτη (10/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Κατάσταση
Σημείο
Αθήνα
10/12/2025
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ελληνορώσων – Βλάχου Γ. & Κώττα Κ.
Αχαρνές
10/12/2025
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Λαθέα – Δαμάσκου & Αγίου Κωνσταντίνου
Βούλα
10/12/2025
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Πανόραμα Α’ – Πλαστήρα & Αυλώνος
Μαρούσι
10/12/2025
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Δεληγιάννη & Αγίου Νικολάου
Μελίσσια
10/12/2025
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Δουκίσσης Πλακεντίας & Δεληγιάννη
Νέα Πέραμος
10/12/2025
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Καλέργη & Κόμβος Νέας Περάμου
Ταύρος
10/12/2025
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Σοφ. Βενιζέλου & Πλαστήρα
