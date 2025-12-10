Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

Μπορεί ο καιρός να κυλήσει τις επόμενες ημέρες με καλές συνθήκες, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει προς το... χειμερινό στο τέλος της χρονιάς

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη
Μια πρώτη εκτίμηση για τον καιρό στην καρδιά της εορταστικής περιόδου δημοσίευσε η σελίδα μετεωρολογικών προβλέψεων, Weather Analysis Greece, αναφέροντας ότι το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου ίσως έχει έντονο χειμερινό χαρακτήρα.

Για όσους αγαπούν το κρύο και τις χιονοπτώσεις, τα σημάδια είναι συγκρατημένα αισιόδοξα, ενώ σε σχέση με προηγούμενες χρονιές φαίνεται πως φέτος πλησιάζουμε περισσότερο στο ενδεχόμενο μιας καθαρόαιμης χειμωνιάτικης κακοκαιρίας, ικανής να ρίξει τα χιόνια πολύ χαμηλά, ακόμη και μέσα σε μεγάλες πόλεις.

Συσσώρευση ψύχους στη Ρωσία

Ήδη από τις επόμενες ημέρες αναμένεται σημαντική συγκέντρωση ψύχους στη Ρωσία, με προοδευτική επέκταση νοτιότερα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα πρώτο “απόθεμα” ψυχρών αερίων μαζών, έτοιμων να κινηθούν προς την Ευρώπη εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Έντονο αντικυκλωνικό πεδίο στην Ευρώπη

Στην κεντρική και δυτική Ευρώπη διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες ένα ιδιαίτερα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων. Στο πρώτο στάδιο θα δώσει ένα δεκαήμερο υψηλών θερμοκρασιών και παρατεταμένης καλοκαιρίας, φαινόμενο που θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, ο ισχυρός αυτός αντικυκλώνας αναμένεται να μετακινηθεί προς τη Σκανδιναβία και γενικότερα τη βόρεια Ευρώπη.

Ο συνδυασμός που ανοίγει τον δρόμο για χιόνια

Η μετατόπιση του αντικυκλώνα θα επιτρέψει σε βαρομετρικά χαμηλά από τον Ατλαντικό να βρουν “δίοδο” προς τη Μεσόγειο, την ίδια στιγμή που το ψύχος της Ρωσίας θα μπορεί πλέον να κατέβει ανενόχλητο προς τα Βαλκάνια. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, εφόσον φυσικά επικυρωθεί από την πορεία των ατμοσφαιρικών συστημάτων τις επόμενες ημέρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 ως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025

Στην Κρήτη και την Εύβοια νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο, μέχρι το μεσημέρι, τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

