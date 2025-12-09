Καιρός: Ιταλός μετεωρολόγος για τον αφρικανικό αντικυκλώνα - «Σύστημα από γρανίτη»

Παρότι ημερολογιακά βρισκόμαστε στον χειμώνα ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα πως πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, καθώς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη γειτονική Ιταλία επικρατούν ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Υπεύθυνος γι' αυτή τη διαταραχή είναι ο αφρικανικός αντικυκλώνας που απλώνεται πάνω από την κεντρική μεσόγειο και όπως εξηγεί ο Ιταλός μετεωρολόγος Στέφανο Ρόσι του IL Meteo, μπορεί να διαρκέσει ίσως και λίγο παραπάνω από το αναμενόμενο.

Κύρια χαρακτηριστικά του, η ηλιοφάνεια, η μη φυσιολογική ζέστη και η ομίχλη.

Πόσο θα διαρκέσει;

Οι τελευταίες προβλέψεις των Υπολογιστικών Κέντρων δείχνουν ότι αυτό το αφρικανικό αντικυκλωνικό σύνδρομο, που είναι τόσο έντονο στα μέσα Δεκεμβρίου, θα διαρκέσει τουλάχιστον για όλη αυτή την εβδομάδα.

Μόνο προς τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ενδέχεται να εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια αλλαγής, με την υψηλή πίεση να αρχίζει σταδιακά να εξασθενεί, επιτρέποντας στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία να γίνει πιο δυναμική.

Στην περίπτωση αυτή, ένας κυκλωνικός στροβιλισμός θα μπορούσε να προχωρήσει προς τις νότιες περιοχές, επαναφέροντας λίγη κίνηση μετά από ημέρες απόλυτης ακινησίας. Δεν θα πρόκειται για μια απότομη αλλαγή, αλλά θα περιοριστεί μόνο σε μέρος της Ιταλίας, ικανή όμως να σπάσει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της υψηλής πίεσης.



