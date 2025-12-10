Πάτρα: Η ανησυχία του γείτονα οδήγησε στον εντοπισμό νεκρού άνδρα
Ο άνδρας ανησύχησε για την κατάσταση του γείτονά του καθώς είχε να τον δει αρκετές ημέρες
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (09/12) στην Παραλία Πατρών, σε περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονας του άνδρα, ανησυχώντας καθώς είχε μέρες να τον δει, ενημέρωσε τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, αφού άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου.
*Με πληροφορίες από thebest.gr
