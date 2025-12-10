Ρωσικά και κινέζικα αεροσκάφη πραγματοποίησαν κοινή περιπολία κοντά στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία απογείωσε αεροσκάφη για να παρακολουθεί τις ρωσικές και κινεζικές αεροπορικές δυνάμεις που διεξάγουν κοινές περιπολίες σε όλη τη χώρα, δήλωσε αργά την Τρίτη το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου. Δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 με πυρηνική ικανότητα πέταξαν από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας προς την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να συναντηθούν με δύο κινεζικά βομβαρδιστικά H-6 και πραγματοποίησαν μια «κοινή πτήση μεγάλων αποστάσεων» στον Ειρηνικό, ανέφερε το υπουργείο.



Τέσσερα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη J-16 ενώθηκαν με τα βομβαρδιστικά καθώς πραγματοποιούσαν μια πτήση μετ' επιστροφής μεταξύ των νησιών Οκινάουα και Μιγιάκο της Ιαπωνίας, πρόσθεσε. Το Στενό Μιγιάκο μεταξύ των δύο νησιών χαρακτηρίζεται ως διεθνή ύδατα. Η Ιαπωνία εντόπισε επίσης ταυτόχρονη δραστηριότητα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, η οποία αποτελείται από ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης A-50 και δύο μαχητικά Su-30, ανέφερε το υπουργείο.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη ότι οι κοινές επιχειρήσεις Ρωσίας και Κίνας «είχαν σαφώς ως στόχο να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης κατά του έθνους μας, κάτι που αποτελεί σοβαρή ανησυχία για την εθνική μας ασφάλεια». Τα μαχητικά αεροσκάφη της Ιαπωνίας «εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα αναγνώρισης αεράμυνας», πρόσθεσε ο Κοϊζούμι.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι η κοινή ρωσο-κινεζική πτήση κοντά στην Ιαπωνία διήρκεσε οκτώ ώρες, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας. Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι επτά ρωσικά αεροσκάφη και δύο κινεζικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αεράμυνάς του.

Η Ιαπωνία δήλωσε την Κυριακή ότι κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από αεροπλανοφόρα έστρεψαν τα ραντάρ τους σε ιαπωνικά στρατιωτικά αεροσκάφη μια ημέρα νωρίτερα, μια πληροφορία που το Πεκίνο αμφισβήτησε. Οι αυξανόμενες στρατιωτικές ενέργειες του Πεκίνου κοντά στην Ιαπωνία ακολουθούν το σχόλιο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι τον περασμένο μήνα ότι το Τόκιο θα μπορούσε να απαντήσει σε οποιαδήποτε κινεζική στρατιωτική ενέργεια κατά της Ταϊβάν που θα απειλούσε επίσης την ασφάλεια της Ιαπωνίας.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν εντείνει τη στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια και αλλού, διεξάγοντας κοινές επιχειρήσεις όπως αντιπυραυλική εκπαίδευση σε ρωσικό έδαφος και ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Νότια Σινική Θάλασσα.

