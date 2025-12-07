Η Ιαπωνία κατηγορεί την αεροπορία της Κίνας για εχθρικές ενέργειες κοντά στην Οκινάουα

Η ένταση ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο έχει αυξηθεί αφότου η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής «επίθεσης» στην Ταϊβάν

Η Ιαπωνία κατηγορεί την αεροπορία της Κίνας για εχθρικές ενέργειες κοντά στην Οκινάουα

ΑΡΧΕΙΟ - Σε αυτή την φωτογραφία της Πέμπτης, 21 Απριλίου 2005, ένα μαχητικό F-15DJ της Ιαπωνικής Αεροπορίας Αυ 21, 2005, ένα μαχητικό F-15DJ της Ιαπωνικής Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας συνδέεται με έναν βραχίονα καθώς ανεφοδιάζεται εν πτήσει από ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135R της 909ης Μοίρας Αεροπορικού Ανεφοδιασμού της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με βάση την Αεροπορική Βάση Kadena στην Οκινάουα, νότια Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια κοινής άσκησης ανεφοδιασμού εν πτήσει των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας πάνω από την Ανατολική Κίνα Θάλασσα. Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, η Ιαπωνία ενέκρινε ένα σχέδιο για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5% τα επόμενα πέντε χρόνια, με σκοπό την αγορά των πρώτων της μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης, περισσότερων μαχητικών αεροσκαφών και αντιτορπιλικών, ενόψει της στρατιωτικής επέκτασης της Κίνας. 

AP
Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι ανέφερε σήμερα ότι κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά στον εναέριο χώρο ανοικτά από τη νήσο Οκινάουα, καταγγέλλοντας συμβάντα «επικίνδυνα και εξαιρετικά λυπηρά».

Το Τόκιο απηύθυνε «σθεναρή διαμαρτυρία» στο Πεκίνο μετά τα συμβάντα αυτά, που δεν προκάλεσαν θύματα ούτε ζημιές, ανέφερε ο κ. Κοϊζούμι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργάνωσε εσπευσμένα το πρωί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα επεισόδια έγιναν πάνω από την ανοικτή θάλασσα, νοτιοανατολικά από το ιαπωνικό νησί Οκινάουα, στον απώτερο νότιο του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

«Μαχητικό J-15 που είχε απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Liaoning του κινεζικού πολεμικού ναυτικού εγκλώβισε με το ραντάρ» ελέγχου πυρός του, «με διαλείψεις», ιαπωνικό καταδιωκτικό F-15 που είχε σταλεί να το αναχαιτίσει, σημείωσε ο υπουργός μέσω X.

Δεύτερο πανομοιότυπο συμβάν, με άλλο κινεζικό μαχητικό που είχε απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο και άλλο ιαπωνικό καταδιωκτικό --και τα δύο ήταν των ίδιων τύπων-- καταγράφτηκε περίπου δυο ώρες αργότερα, πρόσθεσε ο κ. Κοϊζούμι, κάνοντας λόγο περί «επικίνδυνης ενέργειας» που ξεπερνά «το απαραίτητο πλαίσιο για την ασφάλεια των πτήσεων».

Ο όρος «εγκλωβισμός» σημαίνει πως το ραντάρ στρατιωτικού αεροσκάφους σταματά απλώς να σαρώνει τους αιθέρες και αρχίζει να παρακολουθεί συγκεκριμένο στόχο, ώστε τα υπολογιστικά συστήματα να καταλήξουν σε «λύση» πυρός. Τα σύγχρονα μαχητικά διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης, που επιτρέπουν να ενημερώνεται ο χειριστής αν το αεροσκάφος του έχει εγκλωβιστεί κατ’ αυτό τον τρόπο και αν βάλλεται, ώστε να κάνει ελιγμούς αποφυγής.

Η ένταση ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο έχει αυξηθεί αφότου η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής «επίθεσης» στην Ταϊβάν, νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της.

Έκτοτε έχουν αναφερθεί διάφορα επεισόδια με την εμπλοκή ιαπωνικών και κινεζικών πλοίων ή αεροσκαφών στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, κοντά σε νησιά που ανήκουν στην Ιαπωνία αλλά διεκδικεί η Κίνα -- γνωστά αντίστοιχα με τις ονομασίες Σένκακου και Ντιαογιού.

