Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Σταμάτησαν Γιαπωνέζα τραγουδίστρια επί σκηνής

Η στιγμή που οι διοργανωτές ενημερώνουν την Μάκι Οτσούκι πως πρέπει να διακόψει τη συναυλία

Η διακοπή της εμφάνισης της Μάκι Οτσούκι στη Σαγκάη – και μάλιστα επί σκηνής - αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά ακυρώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων που εμπλέκουν την Κίνα και την Ιαπωνία, τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας.

Η τραγουδίστρια Μάκι Οτσούκι, γνωστή για το τραγούδι τίτλων του δημοφιλούς άνιμε One Piece, αναγκάστηκε να διακόψει την εμφάνισή της στη Σαγκάη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας μάνατζμεντ της. Η Οτσούκι επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες από την Παρασκευή στο Bandai Namco Festival 2025 στη μεγάλη κινεζική πόλη. Όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της το Σάββατο, «αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα την εμφάνισή της λόγω αναπόφευκτων συνθηκών», παρότι ήδη βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα κύμα ακυρώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Οι διμερείς σχέσεις έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία υπαινίχθηκε ότι το Τόκιο θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά σε ενδεχόμενη επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν.

Το Πεκίνο, που θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς του και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επανένωση, αντέδρασε οργισμένα, καλώντας τον Ιάπωνα πρέσβη και προειδοποιώντας τους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία.

Το Bandai Namco Festival επρόκειτο να συνεχιστεί έως την Κυριακή, όμως οι διοργανωτές ανακοίνωσαν μέσω WeChat ότι το σύνολο της διοργάνωσης ακυρώνεται, «λαμβάνοντας συνολικά υπόψη διάφορους παράγοντες», σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo.

Επηρεάστηκε και το δημοφιλές ιαπωνικό γκρουπ Momoiro Clover Z, που θα εμφανιζόταν το Σάββατο.

Μεταξύ των καλλιτεχνών και παραστάσεων που ακύρωσαν εμφανίσεις στην Κίνα το τελευταίο διάστημα συγκαταλέγονται η ποπ σταρ Αγιούμι Χαμασάκι και η τζαζ πιανίστα Χιρομί Ουεχάρα.

«Εξακολουθώ να πιστεύω βαθιά ότι η ψυχαγωγία πρέπει να είναι μια γέφυρα που μας ενώνει - και ότι ο δικός μου ρόλος είναι να δημιουργώ αυτή τη γέφυρα», έγραψε η Χαμασάκι στο Instagram, μετά την ακύρωση της συναυλίας της στη Σαγκάη, μία ημέρα πριν από τη προγραμματισμένη εμφάνισή της.

