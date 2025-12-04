Ο Δένδιας συνάντησε τον Ιάπωνα ομόλογό του: Τι είπαν για Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

«Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να δουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο, διότι είναι νησιωτικές χώρες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον», τόνισε ο υπουργός Άμυνας

Ο Δένδιας συνάντησε τον Ιάπωνα ομόλογό του: Τι είπαν για Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Ιάπωνα ομόλογο του, Σιντζιρό Κοϊζούμι, στο Τόκιο

Για πρώτη φορά συναντήθηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Ιάπωνα ομόλογο του, Σιντζιρό Κοϊζούμι, στο Τόκιο, όπου συνομίλησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ιαπωνία αντίστοιχα αλλά και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και για τις Συνθήκες Λωζάνης και Μοντρέ.

«Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να δουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο, διότι είναι νησιωτικές χώρες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον», τόνισε ο υπουργός Άμυνας, ενώ ανακοίνωσε μια συνεργασία μεταξύ του Defense Innovation Science & Technology Institute του ιαπωνικού οργανισμού για την Έρευνα και την Καινοτομία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.

Δείτε την ανάρτησή του Νίκου Δένδια:

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια:

«Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μου με τον υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας, κύριο Koizumi. Η πρώτη συνάντηση μεταξύ υπουργών Άμυνας της Ελλάδας και τη Ιαπωνίας που έχει γίνει ποτέ. Μια συνάντηση που μου επέτρεψε να εξηγήσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χωρά μου, η Ελλάδα, και από την άλλη να αντιληφθώ και με ποιον τρόπο η Ιαπωνία βλέπει τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.

Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να δουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο, διότι είναι νησιωτικές χώρες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, είναι δύο ναυτικά έθνη και θα ήθελα να θυμίσω κάτι που ίσως σε πολλούς Έλληνες δεν είναι γνωστό: Η Ιαπωνία είναι χώρα που έχει υπογράψει την Συνθήκη της Λωζάννης και την Συνθήκη του Μοντρέ και κατά συνέπεια οι απόψεις της Ιαπωνίας για την UNCLOS - για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στο θαλάσσιο χώρο- έχουν για εμάς πολύ μεγάλη σημασία.

Προσβλέπω από δω και πέρα σε μια συνεργασία μεταξύ του Defense Innovation Science & Technology Institute (DISTI) του ιαπωνικού οργανισμού για την Έρευνα και την Καινοτομία με το ΕΛΚΑΚ. Ήδη συζητήσαμε με τον Υπουργό κ. Koizumi πώς αυτή η συνεργασία θα λάβει σάρκα και οστά.

Επίσης όπως είναι προφανές, τον προσκάλεσα να επισκεφτεί την Αθήνα. Να έχουμε την πρώτη στην Ιστορία μας, επίσκεψη Ιάπωνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Πατρίδα».

Ο Δένδιας συνάντησε τον Ιάπωνα ομόλογό του: Τι είπαν για Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας - Συνθήκες Λωζάνης και Μοντρέ

