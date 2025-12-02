Ο Δένδιας στην Ιαπωνία – Τι ψάχνει ο υπουργός Άμυνας στο Τόκιο

Παρουσίαση από τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Τετραήμερη επίσκεψη στην Ιαπωνία πραγματοποιεί ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Λίγο μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου είχε εμπιστευτικές συνομιλίες για τις αλλαγές στον τομέα της άμυνας και τα νέα δεδομένα στην τέχνη του πολέμου, ο κ. Δένδιας μεταβαίνει για συζητήσεις βαρύνουσας σημασίας με στελέχη της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Αύριο (03/12), ο Έλληνας υπουργός θα συναντηθεί στο υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας με τον ομόλογό του, Σιντζιρό Κοϊζούμι, όπου θα λάβει χώρα επίσημη τελετή υποδοχής. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών.

Στη συνέχεια, θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αμυντικής Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας (Defense Innovation Science & Technology Institute) στο Έμπισου.

Αργότερα, θα επισκεφτεί το Κέντρο Έρευνας Ναυτικών Συστημάτων (Naval Systems Research Center) του υπουργείου Άμυνας της Ιαπωνίας, στο Μεγκούρο. Το Κέντρο ανήκει στην Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Την 4η Δεκεμβρίου, o κ. Δένδιας θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας, όπου θα συναντηθεί με την υφυπουργό Εξωτερικών, Αγιάνο Κουνιμίτσου. Θα ακολουθήσει η παράθεση γεύματος εργασίας από την υφυπουργό.

Την ίδια ημέρα, o υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Φιλίας Ελλάδος – Ιαπωνίας, Τάρο Κόνο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το απόγευμα της 4ης Δεκεμβρίου, θα μεταβεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών, όπου θα απευθύνει ομιλία σχετικά με τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδος – Ιαπωνίας και το περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Ιαπωνία, ο υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει, επίσης, συναντήσεις με τον Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία, Ζαν – Ερίκ Πακέ και τον πρόεδρο τoυ Ελληνοϊαπωνικού Συλλόγου, Γιασουγιόσι Καρασάβα.

