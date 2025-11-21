Δένδιας: «Θωρακίζουμε την πατρίδα μας, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό»

«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας», έγραψε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην ελληνική ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την πατρίδα μας με μία σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Χρόνια πολλά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», ολοκλήρωσε ο κ. Δένδιας.

