Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο

Ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης αναλύει το νέο δόγμα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τις αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία στις πολεμικές συγκρούσεις

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, έδωσε το στίγμα του νέου δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ μίλησε και για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία στις πολεμικές συγκρούσεις.

«Τα drones και τα αντί–drones είναι ένα πολύ μεγάλο σκέλος που αναδείχθηκε μέσα από τις συγκρούσεις των τελευταίων ετών. Η συμβολή τους, ειδικά στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι καταλυτική», σημείωσε αρχικά, μιλώντας στο STAR.

«Η τεχνολογία είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί, το δεύτερο στοιχείο είναι η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας. Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση», προσέθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα πληγμάτων σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια, είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Όσον αφορά την Τουρκία και το ενδεχόμενο μίας αρνητικής εξέλιξης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επεσήμανε πως «τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, να μην είναι κάτι άλλο από νικηφόρο το αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε ακόμα και για την πλέον αρνητική εξέλιξη και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει ισχύς».

