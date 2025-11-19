Νίκος Δένδιας: Ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας κατασκευής drones στην Καλιφόρνια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις κατασκευής drones της εταιρείας Matternet στην Καλιφόρνια.

Με ανάρτηση του στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι ξεναγήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ανδρέα Ραφτόπουλο ενώ υπογραμμίζει: «Παρακολούθησα επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και εφαρμογών των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων».

Εξάλλου, χθες, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στο Σαν Φρανσίσκο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, το Στάνφορντ είναι «ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, ιδίως στους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Συστημικής Μηχανικής και των Εφαρμογών Δεδομένων».

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τους Έλληνες Καθηγητές, Χρήστο Κοζυράκη, διευθυντή του Stanford Platform Lab, Νικόλαο Μπάμπο, διευθυντή του Computer Systems Performance Engineering Lab και Βασίλη Συργκάνη, αναπληρωτή καθηγητή Management Science and Engineering.

«Είχα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ανάρτησή του, «γόνιμες συζητήσεις για το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας», στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και «το μέλλον της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση ζητημάτων Ασφάλειας».

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Συζητήσαμε», τόνισε, «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και των ΗΠΑ ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή».

Mάλιστα, λίγο αργότερα με νεότερη ανάρτηση του ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως συναντήθηκε επίσης με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου κ.κ. Γεράσιμο, στα γραφεία της Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

