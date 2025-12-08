Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Τόκυο - Πεκίνο: Η Ιαπωνία κάλεσε για εξηγήσεις τον Κινέζο πρέσβη

Η διπλωματική διαμάχη μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας φάνηκε να επιδεινώνεται το Σαββατοκύριακο, καθώς κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη κατηγορήθηκαν ότι «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά στον εναέριο χώρο ανοικτά από τη νήσο Οκινάουα

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δεσμεύτηκε να «ανταποκριθεί ήρεμα και αποφασιστικά» στο περιστατικό, λέγοντας ότι η χώρα της θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την ενίσχυση της θαλάσσιας και εναέριας επιτήρησης και την στενή παρακολούθηση των κινεζικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάλεσε επίσης τον πρεσβευτή της Κίνας την Κυριακή. Η κυβέρνηση της Κίνας απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Ιαπωνίας, υποβάλλοντας αντ' αυτού τις δικές της διαμαρτυρίες.

Το φερόμενο περιστατικό συνέβη νοτιοανατολικά των κύριων νησιών της Οκινάουα, όπου ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) της Κίνας δήλωσε ότι πραγματοποιούσε «εκπαίδευση σε μακρινή θάλασσα». Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας δήλωσε ότι κατέγραψε περίπου 100 απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών από το κινεζικό αεροπλανοφόρο Λιαονίνγκ.

Το υπουργείο ανέφερε ότι κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη J-15 από το εν λόγω αεροπλανοφόρο έστρεψαν το ραντάρ ελέγχου πυρός τους σε ιαπωνικά F-15 δύο φορές – στις 4:32 μ.μ. και ξανά περίπου δύο ώρες αργότερα το Σάββατο. Η οπτική επιβεβαίωση δεν ήταν δυνατή λόγω των αποστάσεων που εμπλέκονταν, ανέφερε, ενώ δεν προκλήθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Ο όρος «εγκλωβισμός» σημαίνει πως το ραντάρ στρατιωτικού αεροσκάφους σταματά απλώς να σαρώνει τους αιθέρες και αρχίζει να παρακολουθεί συγκεκριμένο στόχο, ώστε τα υπολογιστικά συστήματα να καταλήξουν σε «λύση» πυρός. Είναι μια από τις πιο απειλητικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, επειδή σηματοδοτεί μια πιθανή επίθεση, αναγκάζοντας το στοχευμένο αεροσκάφος να προβεί σε ενέργειες αποφυγής.

Ήταν η πρώτη φορά που το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας αποκάλυψε αντίστοιχη κινηση από κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη, ανέφερε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo. Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σιντζίρο Κοϊζούμι, δήλωσε την Κυριακή ότι το περιστατικό ήταν «επικίνδυνο και εξαιρετικά λυπηρό». «Αυτοί οι φωτισμοί ραντάρ ξεπέρασαν τα όρια που είναι απαραίτητα για την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών», είπε. Την Κυριακή, ο υφυπουργός Εξωτερικών Φουνακόσι Τακεχίρο κάλεσε τον πρέσβη της Κίνας, Γου Τζιανγκχάο, και «εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του ότι τέτοιες επικίνδυνες πράξεις είναι εξαιρετικά λυπηρές», σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Κίνα αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Ιαπωνίας ως «εντελώς ασύμβατους με τα γεγονότα», κατηγορώντας αντ' αυτού τις δυνάμεις αυτοάμυνας της Ιαπωνίας ότι «ακολούθησαν και παρενόχλησαν κακόβουλα» την ομάδα αεροπλανοφόρων Λιαονίνγκ, ενώ αυτή διεξήγαγε εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Η ιαπωνική πλευρά «έστελνε επανειλημμένα αεροσκάφη για να εισβάλουν στις ζώνες ασκήσεων και εκπαίδευσης που η Κίνα είχε οριοθετήσει και ανακοινώσει εκ των προτέρων», δήλωσε την Κυριακή ο ανώτερος συνταγματάρχης Ζανγκ Σιαογκάνγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Κίνας.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Κυριακή την Ιαπωνία να «σταματήσει αμέσως τις επικίνδυνες κινήσεις της που παρενοχλούν τις συνήθεις στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις της Κίνας». «Η ιαπωνική πλευρά, υπερτονίζοντας το λεγόμενο ζήτημα του «φωτισμού των ραντάρ», διατυπώνει σκόπιμα μια ψευδή κατηγορία εναντίον της Κίνας για να δημιουργήσει ένταση και να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το περιστατικό είναι το τελευταίο εδώ και εβδομάδες κλιμακούμενων εντάσεων που ξεκίνησαν μετά από σχόλια της Τακαΐτσι – ότι μια επίθεση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει ιαπωνική στρατιωτική εμπλοκή στη σύγκρουση –δήλωση που προκάλεσε οργή στην Κίνα.

Επιμένοντας ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμά της στη συλλογική αυτοάμυνα - ή να βοηθήσει έναν σύμμαχο - η Τακαΐτσι είπε ότι το Τόκιο έπρεπε να «προβλέψει το χειρότερο σενάριο» στο Στενό της Ταϊβάν. Τα σχόλια αυτά ώθησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να παροτρύνει την Τακαΐτσι να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση σε μια διαμάχη με την Κίνα.

Η Τακαΐτσι αρνήθηκε να αποσύρει τα σχόλιά της, λέγοντας ότι η θέση της Ιαπωνίας δεν έχει αλλάξει. Το μεταπολεμικό σύνταγμα της Ιαπωνίας απαγορεύει τη χρήση βίας ως μέσο επίλυσης διεθνών διαφορών, αλλά μια τροπολογία του 2015 - που ψηφίστηκε όταν ο μέντορας της Τακαΐτσι, Σίνζο Άμπε, ήταν πρωθυπουργός - της επιτρέπει να ασκεί συλλογική αυτοάμυνα σε ορισμένες καταστάσεις, ακόμη και αν δεν δέχεται άμεση επίθεση.

Σε απάντηση, το Πεκίνο έχει ξεκινήσει μια σειρά από διπλωματικές και οικονομικές κινήσεις αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς απαγόρευσης εισαγωγής ιαπωνικών θαλασσινών στην Κίνα και της αποστολής στρατιωτικών σκαφών και αεροπλάνων της ακτοφυλακής στα αμφισβητούμενα ύδατα των Νήσων Σενκάκου και κοντά στα απομακρυσμένα εδάφη της Οκινάουα της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης αναβιώσει μια εκστρατεία που αμφισβητεί τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ιαπωνίας επί της αλυσίδας των νησιών Ριούκου, η οποία περιλαμβάνει την Οκινάουα.

