Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (10/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 10:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΟΥ ΝΟ 37 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1579

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΖΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 91 - 101 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1384

Λειτουργία

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 11:00:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 193 - 197 ΚΑΙ 166 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΖΕ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 07:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 169 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:00 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1386

Λειτουργία

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΝΟ 21 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1574

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 12:00:00 μμ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΓΡΑΜΟΥ - ΨΑΡΡΩΝ - ΕΛΛΗΣ - ΤΖΑΒΕΛΑ - ΚΕΝΕΝΤΥ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

587

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ

585

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 1:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΖΑΙΜΗ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - Ι. ΠΗΓΑΔΑ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ - ΣΑΧΤΟΥΡΗ - ΣΕΡΙΦΟΥ

588

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 2:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΛΟΗΣ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.

1006

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 3:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ ΑΠΟ CLASSART ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Λ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ 150 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΡΗΤΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ

1524

Λειτουργία

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 3:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ ΑΠΟ CLASSART ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Λ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ 150 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΡΗΤΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΟΛΩΜΟΥ, Γ.ΣΕΦΕΡΗ, ΚΑΛΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΩΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

1528

Λειτουργία

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΦΑΡΑΖΗ - ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΩΡΩΠΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

318

Λειτουργία

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΧΙΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

590

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΧΕΛΜΟΥ - ΤΕΛΟΥ ΑΓΡΑ - ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ - ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΜΙΝΩΟΣ - ΛΑΘΕΑΣ - ΓΙΑΝΑΚΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΟΙΔΑ - ΣΚΟΠΑ - ΥΠΑΤΗΣ

589

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΛΑΧΑΝΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ.

1004

Κατασκευές

10/12/2025 8:00:00 πμ

10/12/2025 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

10/12/2025 10:00:00 πμ

10/12/2025 2:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΦΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ.

1007

Κατασκευές

10/12/2025 11:30:00 πμ

10/12/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΥ

586

Κατασκευές

10/12/2025 2:00:00 μμ

10/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1385

Λειτουργία

10/12/2025 2:00:00 μμ

10/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά οδός:ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΔΙΑΣ 17 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1383

Λειτουργία

