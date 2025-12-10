Θεσσαλονίκη: Αεροψεκασμοί στο Σέιχ Σου για την αντιμετώπιση της πευκοκάμπιας

Συνεχίζονται την Τετάρτη (10/12) και την Πέμπτη (11/12) οι αεροψεκασμοί στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου) σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία (359ΜΑΕΔΥ) τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες και μέχρι τη δύση του ηλίου.

Οι ετήσιοι αεροψεκασμοί στο δάσος στοχεύουν στην καταπολέμηση της πευκοκάμπιας (Thaumetopea pityocampa), έντομο που μπορεί να ξηράνει Πεύκα, ενώ προκαλεί και σοβαρές αλλεργίες στους ανθρώπους όταν είναι σε μορφή κάμπιας (προνύμφης). Για τους ψεκασμούς χρησιμοποιείται το εξειδικευμένο βιολογικό σκεύασμα FORAY 48B SU, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία ανθρώπων και ζώων.

Κατά τη διάρκεια των αεροψεκασμών, συνιστάται ο περιορισμός της κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει περίπτωση οι αεροψεκασμοί να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

