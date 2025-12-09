Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

Αρχίζει να συμπηρώνεται σιγά σιγά το παζλ του καιρού για την περίοδο των Χριστουγέννων, αν και η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές.

Προκύπτει ωστόσο μέχρι στιγμής ότι κάτι κρύο θα συμβεί με το σκηνικό να μετατρέπεται σε χειμωνιάτικο.

Σύμφωνα με το πρωινό τρέξιμο του GFS, φαίνεται κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα μας, από τις 16-17 Δεκεμβρίου και έως τα Χριστούγεννα.

'Οσον αφορά στην τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, αν και ο Ωμέγα εμποδιστής ή ατμοσφαιρικό βουνό όπως αποκλείται εγκαθίσταται πάνω από την κεντρική Μεσόγειο, προστατεύοντας από κύματα κακοκαιρίας, το κρύο είναι αισθητό, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, με τους βοριάδες να έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Ευνοούνται οι ομίχλες ιδιαίτερα από Λαμία και βορειότερα και το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος με χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί και το βράδυ και υψηλές στη διάρκεια της ημέρας.

Όπως επεσήμανε ο κ.Μαρουσάκης το ατμοσφαιρικό βουνό αναμένεται να «σπάσει» κοντά στα Χριστούγεννα, επιτρέποντας την έλευση νέας κακοκαιρίας

Πρόγνωση για σήμερα Τρίτη

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη, μέχρι τις απογευματινές ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και πιθανώς τις πρωινές ώρες στη Χαλκιδική. Στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά και κεντρικά τους 16 με 17, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τους 20 βαθμούς Κελσίου.