Μιζούρι: Εμφύτευσε τσιπ στο χέρι του και ξέχασε τον κωδικό

Ένας άνδρας από το Μιζούρι, ο οποίος πριν από χρόνια εμφύτευσε ένα τσιπ στην παλάμη του, ξέχασε τον κωδικό πρόσβασης, καθιστώντας τη συσκευή πρακτικά... άχρηστη.

Πριν από πολλά χρόνια, ο Zi Teng Wang, μάγος και μοριακός βιολόγος από το Μιζούρι, αποφάσισε να κάνει τα κόλπα του πιο εντυπωσιακά, εμφυτεύοντας ένα τσιπ RFID (μικροσκοπικό τσιπ εντοπισμού και αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων) στην παλάμη του.

Θεωρητικά, η ιδέα ακουγόταν τέλεια: Ένας θεατής θα μπορούσε να αγγίξει την παλάμη του με ένα smartphone κατά τη διάρκεια μιας παράστασής του για να ενεργοποιήσει ένα συγκεκριμένο κόλπο.

Όμως, ο Wang γρήγορα αντιλήφθηκε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν ήταν καθόλου εντυπωσιακή. Οι παρευρισκόμενοι δυσκολεύονταν να εντοπίσουν το τσιπ RFID στο κινητό τους, ο οποίος συχνά ήταν ανενεργός. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούσε τη δική του συσκευή, η αίσθηση της «μαγείας» χανόταν. Ως εκ τούτου, το παράτησε.

«Τελικά, το να ακουμπάω επανειλημμένα το τηλέφωνο κάποιου άλλου στο χέρι μου για να καταλάβω πού ακριβώς βρίσκεται το τσιπάκι RFID δεν φαίνεται και τόσο μυστηριώδες, μαγικό ή εκπληκτικό», είχε γράψει ο Wang στο Facebook.

Παρόλα αυτά, συνέχισε να πειραματίζεται με το εμφύτευμα, συνδέοντάς το με μια διεύθυνση Bitcoin και αργότερα με έναν σύνδεσμο στην πλατφόρμα Imgur. Με την πάροδο του χρόνου, ο Wang ξέχασε εντελώς το τσιπ, μέχρι που ο σύνδεσμος της πλατφόρμας Imgur «ενεργοποιήθηκε» στο διαδίκτυο.

Όταν αποφάσισε να το επαναπρογραμματίσει, ήρθε αντιμέτωπος με κάτι απίστευτο: είχε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του εμφυτεύματος.

«Είμαι επισήμως κλειδωμένος από την τεχνολογία που βρίσκεται μέσα στο ίδιο μου το σώμα», σχολίασε με χιούμορ σε μια δημοσίευσή του.

Οι γνωστοί του από τον τεχνολογικό χώρο δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν κάποια λύση. Η μοναδική πιθανή επιλογή, όπως πρότειναν, είναι να τοποθετήσει έναν αναγνώστη τσιπ RFID στην παλάμη του για μέρες ή εβδομάδες και να επιχειρήσει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που υπάρχουν μέχρι να θυμηθεί τον κωδικό.