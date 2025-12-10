Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τριπλό κέρδος για πάνω από 2.500.00 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος: Οι αυξήσεις σε 671.586 συντάξεις με προσωπική διαφορά

Η Καθημερινή: Αλκοτέστ και ποινές μείωσαν τα θανατηφόρα τροχαία

Τα Νέα: Έλληνες κυανόκρανοι στη Λωρίδα της Γάζας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:50ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας - «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες» λέει ο Τραμπ

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στον Ε65 από αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Η ανησυχία του γείτονα οδήγησε στον εντοπισμό νεκρού άνδρα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος» για εκλογές ο Ζελένσκι σε 60 με 90 μέρες: Ζητάει τη βοήθεια των ΗΠΑ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκλογική νίκη-έκπληξη των δημοκρατικών στο Μαϊάμι για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Αεροψεκασμοί στο Σέιχ Σου για την αντιμετώπιση της πευκοκάμπιας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παρουσίες με νόημα, η «πράσινη» Νίνα, ποιος κέρδισε τις εκλογές στον ΔΣΑ, το θρίλερ της Χαριλάου Τρικούπη, η Atlantic See στοχεύει Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουγγαρία, η Frigoglass και τα πωλητήρια και με τέρμα τα γκάζια η Theon

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

06:48WHAT THE FACT

Μιζούρι: Εμφύτευσε τσιπ στο χέρι του και ξέχασε τον κωδικό - «Είμαι επισήμως κλειδωμένος έξω από το ίδιο μου το σώμα»

06:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιγάντια εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη - Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πώς θα λειτουργούν

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ χιλιάδες ηλεκτρονικά μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια - Σπίτι 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη με 20 ευρώ το μήνα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ο αντικυκλώνας «εξαφάνισε» τις βροχές – Νέα πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ