Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Τριπλό κέρδος για πάνω από 2.500.00 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Οι αυξήσεις σε 671.586 συντάξεις με προσωπική διαφορά
Η Καθημερινή: Αλκοτέστ και ποινές μείωσαν τα θανατηφόρα τροχαία
Τα Νέα: Έλληνες κυανόκρανοι στη Λωρίδα της Γάζας
07:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
07:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:28 ∙ WHAT THE FACT
