Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

Αν θέλετε γεύσεις αυθεντικές, που θυμίζουν σπίτι και σας κάνουν να δακρύζετε, αυτό είναι το μέρος

Newsbomb

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Νέα Υόρκη, ένα εστιατόριο κατάφερε να δημιουργήσει φανατικό κοινό μετατρέποντας τη συναισθηματική σύνδεση σε βασικό συστατικό του επιχειρηματικού του μοντέλου. Το Enoteca Maria, στο Staten Island, άνοιξε το 2007 από τον Τζο Σκαραβέλα, έπειτα από την απώλεια πολλών στενών μελών της οικογένειάς του.

Θέλοντας να αναβιώσει τη θαλπωρή της κουζίνας στην οποία μεγάλωσε, έδωσε στο εστιατόριο το όνομα της μητέρας του, Μαρίας. Αρχικά, στην κουζίνα βρίσκονταν μόνο Ιταλίδες γιαγιάδες. Με τα χρόνια, όμως, η ιδέα διευρύνθηκε και σήμερα φιλοξενεί γιαγιάδες από κάθε γωνιά του κόσμου. Καθεμία μαγειρεύει συνταγές που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, ενώ, το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο, με διαφορετικές nonne να αναλαμβάνουν διαφορετικές βράδιες.

Σήμερα, το Enoteca Maria φιλοξενεί γιαγιάδες από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Καραϊβική. Τα μεσημβρινά μενού παραμένουν πιστά στην ιταλική παράδοση, ενώ, τα βραδινά αλλάζουν ανάλογα με τη γιαγιά που βρίσκεται στην κουζίνα. Στο τραπέζι μπορεί να φτάσουν χειροποίητα ραβιόλια, λαχανοντολμάδες ή παραδοσιακά κρεατικά από διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

https://www.instagram.com/p/BvkHA_oAxOj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πολλές από τις μαγείρισσες έμαθαν τις συνταγές από μικρές, βοηθώντας συγγενείς στην κουζίνα. Η εμπειρία αποτυπώνεται στον τρόπο που ζυμώνουν, αλατίζουν και «χτίζουν» τη γεύση με υπομονή. Το εστιατόριο διοργανώνει ακόμη και μαθήματα μαγειρικής, όπου οι επισκέπτες διδάσκονται παραδοσιακές τεχνικές απευθείας από τις γιαγιάδες.

Πολλοί συγκινούνται μόλις βρεθούν στον χώρο, καθώς οι μαγείρισσες τούς θυμίζουν τις δικές τους γιαγιάδες. Άλλοι μοιράζονται ιστορίες μετανάστευσης ή παιδικές αναμνήσεις που συνδέονται με φαγητά της πατρίδας τους. Οι γιαγιάδες συνομιλούν με τους πελάτες, φωτογραφίζονται μαζί τους και αφηγούνται προσωπικές ιστορίες. Πολλοί περιγράφουν την εμπειρία ως επίσκεψη σε συγγενικό σπίτι και όχι ως μία απλή έξοδο για φαγητό.

Η τοποθεσία, κοντά στο Staten Island Ferry, λειτουργεί ευεργετικά. Η ήρεμη ατμόσφαιρα της περιοχής λειτουργεί ως αντίβαρο στον έντονο ρυθμό του Μανχάταν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Στα ύψη η τιμή των φρέσκων θαλασσινών - Επιλέγουν τα κατεψυγμένα οι καταναλωτές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ