Η νέα Alfa Romeo Stelvio θα καθυστερήσει λίγο ακόμα

Tου Γιάννη Σκουφή

Αν και αρχικά η πρεμιέρα της νέας Stelvio είχε προγραμματιστεί για το 2026, η Alfa Romeo αποφάσισε να παρατείνει την παρουσία της σημερινής γενιάς μέχρι και τα τέλη του 2027.

Το ίδιο ισχύει και για τη Giulia, καθώς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της μάρκας Santo Ficili, τα δύο μοντέλα θα παραμείνουν στις γραμμές παραγωγής για κάποια χρόνια ακόμα.

Μάλιστα, οι εκδόσεις Quadrifoglio και των δύο μοντέλων θα επιστρέψουν στην παραγωγή από τον Απρίλιο του 2026, με αναβαθμισμένο τον V6 των 2.900 κυβικών, προσαρμοσμένο στις αυστηρότερες προδιαγραφές ρύπων Euro 7.

Όσον αφορά τη νέα γενιά των Stelvio και Giulia, αρχικά είχαν εξελιχθεί ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Ωστόσο, η επιβράδυνση στις πωλήσεις των BEV στη Δυτική Ευρώπη φαίνεται πως οδήγησε τη Stellantis να επανεξετάσει τη στρατηγική της και να ενσωματώσει υβριδικές εκδόσεις και στην καινούργια γενιά.

Η σχεδίαση της νέας Stelvio πάντως δεν αποτελεί πλέον μυστήριο. Πατέντες που διέρρευσαν το προηγούμενο διάστημα αποκαλύπτουν σημαντικές αλλαγές: νέα μάσκα, split προβολείς, τονισμένοι αεραγωγοί, ανάγλυφο καπό, ενσωματωμένα χερούλια θυρών, «κουπέ» οροφή και πιο φουτουριστικά πίσω φώτα. Και η πινακίδα μεταφέρεται πλέον στον προφυλακτήρα, αντί για την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Τα ψηφιακά σκίτσα του σχεδιαστή Kelsonik βασίζονται σε αυτά τα στοιχεία και απεικονίζουν την Stelvio σε εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα, πιο «Alfa» από ποτέ. Αν και αυτή η εικαστική πρόταση δεν είναι επίσημη, μας δίνει μια ρεαλιστική εικόνα του τι να περιμένουμε, τουλάχιστον εξωτερικά.

https://www.instagram.com/p/DRpMeVpET3Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Φυσικά, μέχρι την επίσημη αποκάλυψη -η οποία δεν αναμένεται πριν το 2027- πολλά μπορούν να αλλάξουν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η Stelvio ετοιμάζεται να ανανεωθεί ριζικά, τόσο σε εμφάνιση όσο και σε τεχνολογία.