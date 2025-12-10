«Ο ΠΟΥ να επανεξετάσει τις συστάσεις για τα γλυκαντικά»: Τι λέει ερευνήτρια ευρωπαϊκής μελέτης

Η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Άννε Ράμπεν, βρέθηκε στην Αθήνα, την προηγούμενη εβδομάδα, για να συμμετάσχει στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας.

Εκεί παρουσίασε τα αποτελέσματα της μεγάλης ευρωπαϊκής μελέτης SWEET, που δίνει νέα δεδομένα για τη χρήση των γλυκαντικών και τον ρόλο τους στη διατήρηση του μειωμένου βάρους μετά από απώλεια κιλών σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, καθώς και για την επίδρασή τους στην υγεία του εντέρου.

Η Δρ. Ράμπεν, η οποία έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την παχυσαρκία και τα καρδιομεταβολικά νοσήματα, τόνισε στο συνέδριο ότι η μελέτη έδειξε πως τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση του σωματικού βάρους, χωρίς να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, ενώ ενδέχεται να επηρεάζουν θετικά το μικροβίωμα του εντέρου.

«Στοχεύσαμε στο να διερευνήσουμε μερικούς από τους επικρατέστερους μύθους σχετικά με τα υποκατάστατα γλυκαντικών χωρίς θερμίδες, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους, τους καρδιομεταβολικούς δείκτες κινδύνου, καθώς και τις μεταβολές στη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου» ανέφερε σε συνέντευξή της στο Onmed.

Μάλιστα, η Καθηγήτρια θεωρεί ότι, με βάση τα ευρήματα της μελέτης SWEET, αλλά και άλλων πρόσφατων όπως οι έρευνες SWITCH και Sweet Tooth, είναι «ιδιαίτερα σημαντική μια επανεξέταση των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τα γλυκαντικά».

Απαντά, επίσης, για τα όρια στην καθημερινή πρόσληψη γλυκαντικών και θεωρεί ότι η έρευνα σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη, τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα παιδιά και τους εφήβους.