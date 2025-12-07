Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, πρόκειται για έναν 30χρονο Ιρακινό κρατούμενο ο οποίος προσποιήθηκε κρίση επιληψίας προκειμένου να παραπλανήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσέτρεξαν στο κελί του κρατούμενου για να του προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο ο 30χρονος άρπαξε έναν από αυτούς υπό την απειλή αυτοσχέδιου μαχαιριού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντίδραση των συναδέλφων του ήταν άμεση καθώς ακινητοποίησαν τον αλλοδαπό και του αφαίρεσαν το αιχμηρό αντικείμενο χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Σε βάρος του κρατουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

