Τραγωδία στην Εύβοια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κολόνα και κατέληξε σε χωράφι – Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Νέου Πύργου του Δήμου Ιστιαίας.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Η πορεία που ακολούθησε το όχημα ήταν ανεξέλεγκτη καθώς προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα που άλλαξε την τροχιά του, εκτοξεύοντάς το εκτός του οδοστρώματος.

Το αυτοκίνητο κατέληξε τελικά σε παρακείμενο χωράφι όπου και ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας τον οδηγό στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αναποδογυρισμένο όχημα μέσα στο χωράφι. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να τον ανασύρουν γρήγορα, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Οι αρχές της Τροχαίας έχουν αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν, συλλέγοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου και στο μοιραίο δυστύχημα.

