Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα που δίνουν για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε εθνικές και επαρχιακές οδούς αλλά και σε τελωνεία.

Βασικά αιτήματα των αγροτών αποτελούν οι αποζημιώσεις, η αντιμετώπιση της ευλογιάς, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο αλλά και η ομαλοποίηση των πληρωμών σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα

Οι αγρότες έστησαν νέα μπλόκα στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, στην Εγνατία Οδό, σε Σιάτιστα και Ξάνθη. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί μέσα στην ημέρα σε τελωνεία και μεθοριακούς σταθμούς που βρίσκονται περικυκλωμένα από τρακτέρ.

Στον χορό των μπλόκων μπήκαν για τα καλά και οι αγρότες της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας που απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους την Εθνική Οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης σε τέσσερα διαφορετικά σημεία.

Την ίδια ώρα, στο μπλόκο της Καρδίτσας που έχουν μεταβεί περισσότερα από 2.500 τρακτέρ ενισχύεται διαρκώς. Μάλιστα οι αγρότες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις καθώς την Τετάρτη θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρα στην Καρδίτσα.

Οι αγρότες των τεσσάρων μεγάλων μπλόκων που έχουν στηθεί σε Θεσσαλία, Καρδίτσα, Τρικάλα και Λάρισα την Τετάρτη (10/12) θα συμμετάσχουν στις 10 το πρωί στον αποκλεισμό του λιμανιού ενώ την Πέμπτη οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Καρδίτσα απεύθυναν κάλεσμα σε εκπροσώπους φορέων, σωματείων αλλά και τον λαό της Καρδίτσας να προσέλθουν στο μπλόκο για να συζητήσουν.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Για το λόγο αυτό αύριο Δευτέρα θα κλείσουν και τους παράδρομους στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Μαγνησίας θα κάνουν τη δυναμική τους κινητοποίηση αποκλείοντας το λιμάνι του Βόλου.

Στην κινητοποίηση οι αγρότες θα έχουν στο πλευρό τους τους αλιείς με τα καΐκια τους οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημα που σύμφωνα με τους ίδιους προκαλούν οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Νέο μπλόκο στο ύψος της Άρτας

Στον κόμβο της Άρτας, στο σημείο όπου εξέρχονται και εισέρχονται τα οχήματα από την Άρτα στην Ιόνια Οδό, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από τη Φιλιππιάδα, καθώς τρακτέρ κατάφεραν να καταλάβουν το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Αμφιλοχία.

Θεωρείται ένα από τα πιο σκληρά αγροτικά μπλόκα, διότι τα τρακτέρ θα κλείσουν τον δρόμο επ’ αόριστον, καθώς δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Ενδεχομένως αύριο να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους, κλείνοντας την είσοδο και την έξοδο του αυτοκινητόδρομου.

Άνοιξε ο δρόμος στα Πράσινα Φανάρια – Οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ τους

Οι αγρότες μετακίνησαν το βράδυ της Κυριακής τα τρακτέρ που είχαν μεταβεί στα Πράσινα Φανάρια, ανοίγοντας τον δρόμο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας από τον Έβρο μέχρι την Θεσσαλία αναμένεται να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις κινητοποιήσει της εβδομάδας αλλά και το αν θα σκληρύνουν ή όχι τη στάση τους.

Άνοιξαν το μπλόκο οι αγρότες στον Προμαχώνα

Οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στον Προμαχώνα, ενώ μεγάλες ουρές από φορτηγά σχηματίστηκαν μετά την 6ωρη αναμονή.

Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα που οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τον δρόμου εγκλωβίστηκαν περίπου 200 νταλίκες που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν.

Για αύριο Δευτέρα, οι αγρότες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και θα αποκλείσουν για περισσότερη ώρα τον Προμαχώνα.

Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής οι αγρότες στα Μάλγαρα

Δυναμική είναι η κινητοποίηση των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Αθήνα είναι επ΄αόριστον αποκλεισμένο ενώ οι αγρότες αποκλείουν καθημερινά για λίγες ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Όπως διαμηνύουν οι αγρότες της περιοχής τις επόμενες ώρες σκοπεύουν να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε επ αόριστον αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

