Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα

Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους και προχωρούν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις την ερχόμενη εβδομάδα

Newsbomb

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα που δίνουν για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε εθνικές και επαρχιακές οδούς αλλά και σε τελωνεία.

Βασικά αιτήματα των αγροτών αποτελούν οι αποζημιώσεις, η αντιμετώπιση της ευλογιάς, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο αλλά και η ομαλοποίηση των πληρωμών σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα

Οι αγρότες έστησαν νέα μπλόκα στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, στην Εγνατία Οδό, σε Σιάτιστα και Ξάνθη. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί μέσα στην ημέρα σε τελωνεία και μεθοριακούς σταθμούς που βρίσκονται περικυκλωμένα από τρακτέρ.

Στον χορό των μπλόκων μπήκαν για τα καλά και οι αγρότες της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας που απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους την Εθνική Οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης σε τέσσερα διαφορετικά σημεία.

Την ίδια ώρα, στο μπλόκο της Καρδίτσας που έχουν μεταβεί περισσότερα από 2.500 τρακτέρ ενισχύεται διαρκώς. Μάλιστα οι αγρότες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις καθώς την Τετάρτη θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρα στην Καρδίτσα.

Οι αγρότες των τεσσάρων μεγάλων μπλόκων που έχουν στηθεί σε Θεσσαλία, Καρδίτσα, Τρικάλα και Λάρισα την Τετάρτη (10/12) θα συμμετάσχουν στις 10 το πρωί στον αποκλεισμό του λιμανιού ενώ την Πέμπτη οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Καρδίτσα απεύθυναν κάλεσμα σε εκπροσώπους φορέων, σωματείων αλλά και τον λαό της Καρδίτσας να προσέλθουν στο μπλόκο για να συζητήσουν.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Για το λόγο αυτό αύριο Δευτέρα θα κλείσουν και τους παράδρομους στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Μαγνησίας θα κάνουν τη δυναμική τους κινητοποίηση αποκλείοντας το λιμάνι του Βόλου.

Στην κινητοποίηση οι αγρότες θα έχουν στο πλευρό τους τους αλιείς με τα καΐκια τους οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημα που σύμφωνα με τους ίδιους προκαλούν οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Νέο μπλόκο στο ύψος της Άρτας

Στον κόμβο της Άρτας, στο σημείο όπου εξέρχονται και εισέρχονται τα οχήματα από την Άρτα στην Ιόνια Οδό, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από τη Φιλιππιάδα, καθώς τρακτέρ κατάφεραν να καταλάβουν το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Αμφιλοχία.

Θεωρείται ένα από τα πιο σκληρά αγροτικά μπλόκα, διότι τα τρακτέρ θα κλείσουν τον δρόμο επ’ αόριστον, καθώς δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Ενδεχομένως αύριο να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους, κλείνοντας την είσοδο και την έξοδο του αυτοκινητόδρομου.

Άνοιξε ο δρόμος στα Πράσινα Φανάρια – Οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ τους

Οι αγρότες μετακίνησαν το βράδυ της Κυριακής τα τρακτέρ που είχαν μεταβεί στα Πράσινα Φανάρια, ανοίγοντας τον δρόμο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας από τον Έβρο μέχρι την Θεσσαλία αναμένεται να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις κινητοποιήσει της εβδομάδας αλλά και το αν θα σκληρύνουν ή όχι τη στάση τους.

Άνοιξαν το μπλόκο οι αγρότες στον Προμαχώνα

Οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στον Προμαχώνα, ενώ μεγάλες ουρές από φορτηγά σχηματίστηκαν μετά την 6ωρη αναμονή.

Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα που οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τον δρόμου εγκλωβίστηκαν περίπου 200 νταλίκες που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν.

Για αύριο Δευτέρα, οι αγρότες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και θα αποκλείσουν για περισσότερη ώρα τον Προμαχώνα.

Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής οι αγρότες στα Μάλγαρα

Δυναμική είναι η κινητοποίηση των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Αθήνα είναι επ΄αόριστον αποκλεισμένο ενώ οι αγρότες αποκλείουν καθημερινά για λίγες ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Όπως διαμηνύουν οι αγρότες της περιοχής τις επόμενες ώρες σκοπεύουν να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε επ αόριστον αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14 Δεκεμβρίου

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 1-0: Ο Πινέδα ανοίγει το σκορ με κεφαλιά!

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κολόνα και κατέληξε σε χωράφι – Νεκρός ο οδηγός

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

20:49ΚΟΣΜΟΣ

IDF: «Νέο σύνορο» του Ισραήλ η Κίτρινη Γραμμή οριοθέτησης στη Λωρίδα της Γάζας

20:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η άνοια «απειλεί» την Ιαπωνία: Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Άρης 3-1: Ισχυρό προβάδισμα με δεύτερο γκολ του Γιακουμάκη

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του εθνικιστικού VMRO-DPMNE

20:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Σάμου

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Διαρροή νερού κατέστρεψε πάνω από 400 βιβλία στη Βιβλιοθήκη Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς «κλειδί» στη Super League

20:00WHAT THE FACT

Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: H ανάρτηση του καταφυγίου για την τραγωδία με τον 2χρονο Λίο - «Η επίθεση του πίτμπουλ δεν έγινε στο σπίτι της γιαγιάς»

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» του Έλον Μασκ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Οι πολιτικοί είναι προδότες του λαού τους»

19:13LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Πόζαρε γυμνή στο Instagram κρατώντας χαριτωμένα το στήθος της - «Βροχή» τα σχόλια των θαυμαστών

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 1-0: Ο Πινέδα ανοίγει το σκορ με κεφαλιά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ