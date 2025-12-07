Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας
Σε τρία σημεία της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας έχουν στηθεί τα αγροτικά μπλόκα, ενώ επίκειται και τέταρτο, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες για χιλιάδες οδηγούς.

Πέρα από το μπλόκο στον Μπράλο, στο 200ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, και εκείνο των αγροτών στη Θήβα, στο 90ό χιλιόμετρο, από σήμερα το μεσημέρι στήθηκε ακόμη ένα σημείο αποκλεισμού, αυτή τη φορά από αγρότες της Βοιωτίας, στον κόμβο του Κάστρου, στο 114ο χιλιόμετρο. Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονταν κοντά στο Ορχομενό κινήθηκαν προς το σημείο και απέκλεισαν πλήρως το δρόμο.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, αλλά και από την Αλίαρτο, τα Βάγια, τις Θεσπιές, το Κάστρο, το Ακραίφνιο και χωριά της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Μπράλο, η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γίνεται από την περιοχή της Ανθήλης (209ο χλμ) μέχρι τον Μώλο (198ο χλμ), με τις εναλλακτικές διαδρομές να γεμίζουν από οχήματα που προσπαθούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους κινούνται από τον Ε65 προς Αθήνα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω παρακαμπτηρίων, να προσεγγίσουν τα όρια της Λαμίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν παράδρομους μέχρι τον Μώλο, προτού επιστρέψουν ξανά στην πορεία τους.

Ανάλογη εικόνα και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι οδηγοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εθνική οδό για περίπου 11 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διοχετεύεται σε παραδρόμους μέσω Μαρτίνου και μέχρι τον κόμβο του Κάστρου για όσους κινούνται προς Αθήνα, ενώ ισχύει η αντίστροφη κατεύθυνση για όσους ταξιδεύουν προς Λαμία.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο μπλόκο της Θήβας. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων από την Ριτσώνα, αλλά πριν επιστρέψουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο περνούν από την περιοχή του Αλίαρτου. Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώνεται μετά το μπλόκο του Κάστρου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν από παρακαμπτήριους μέχρι το Μαρτίνο.

Ετοιμάζουν νέο μπλόκο στο κόμβο Αταλάντης

Το σκηνικό αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης. Τα τρακτέρ κινούνται προς τον κόμβο και έχουν προαναγγείλει το κλείσιμο της εθνικής οδού στις 3 το μεσημέρι. Αν τελικά αυτό γίνει, τα οχήματα θα αναγκαστούν να κινηθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, από τη Ριτσώνα μέχρι τη Λαμία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο δίκτυο.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Δομοκού εξακολουθούν να κρατούν κλειστό το σημείο προς τον Ε65, αλλά και τμήματα του παλιού εθνικού δικτύου Λαμίας-Θεσσαλίας, προκαλώντας πρόσθετες δυσκολίες στις τοπικές μετακινήσεις.

Στην Εύβοια, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας έχουν στήσει ακόμη δύο μπλόκα, στην Κήρινθο και στην Ιστιαία, ενώ υπάρχει κινητικότητα και σχεδιασμός για νέο σημείο αποκλεισμού κοντά στη Χαλκίδα.

Με τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται και τα σημεία αποκλεισμού να πολλαπλασιάζονται, οι μετακινήσεις στο μεγάλο οδικό άξονα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Οι αγρότες προαναγγέλλουν και αποφασιστικότητα αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

