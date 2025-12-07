Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Ο πρωτογενής τομέας αφορά όλους τους Έλληνες»

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο αλλά και τον κόμβο της Θήβας, έχοντας αποκλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Σήμερα το μεσημέρι (07/12) αναμένονται αποφάσεις από τους αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι προγραμματίζουν ακόμη έναν αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες. Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία Οδό, στη Σιάτιστα, από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί των μεθοριακών σταθμών και των τελωνείων Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και του κόμβου Καλπακίου που οδηγεί στο τελωνείο Κακκαβιάς.

Η κίνηση των οδηγών από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η οδηγοί με την καθοδήγηση της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα από επαρχιακούς δρόμους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από το απόγευμα του Σαββάτου, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.

Μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι. Από το μεσημέρι του Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών – Κορίνθου και Πατρών – Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Στο μεγαλειώδες μπλόκο του Ε–65, πάνω από 2.000 τρακτέρ βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο. Σε καθημερινή βάση δίνουν το «παρών» δεκάδες αγρότες και κυρίως πολλοι νέοι.

Τα αιτήματα των αγροτών όπως διαμορφώθηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας:

Άμεση καταβολή όλων των οφειλών από την κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα, καλύπτοντας τα έξοδα των καλλιεργειών.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά / KWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν καταρρεύσει κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις, οι οποίες να είναι ακατάσχετες.

Υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής που διεκδικεί το αγροτικό κίνημα σε κάθε περιοχή (π.χ. άρδευση, αντιπλημμυρική / αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία).

Πάγωμα των οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες και ΔΕΗ.

Μη μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη συζητείται η περικοπή τους.

Ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα:

Η ευλογιά στην κτηνοτροφία: Εμβολιασμός των ζώων, πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, στήριξη σε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιστροφή και διανομή των χρημάτων που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. Οι αγρότες να μην πληρώσουν τα πρόστιμα, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

