Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά

Ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους εμφανίζονται οι αγρότες σε όλη τη χώρα

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους καθημερινά με νέα μπλόκα να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η ερχόμενη εβδομάδα θα αναμένεται να είναι εβδομάδα αποφάσεων καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Στο μεταξύ, καθημερινά πραγματοποιούνται στο μπλόκα που έχουν στηθεί γενικές συνελεύσεις από τους αγρότες όπου καθορίζεται η πορεία των δράσεων. Όπως λένε οι αγρότες, οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά με στόχο τη σαφή έκφραση των αιτημάτων αλλά και της κατάστασης που έχει επέλθει ο αγροτικός κόσμος.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Αποκλεισμένη από αγρότες η Αθηνών- Λαμίας στον Μπράλο «Ήρθαμε για να μείνουμε», διαμηνύουν

Αγρότες της Φθιώτιδας, το μεσημέρι του Σαββάτου μπήκαν στον «χορό» των μπλόκων καθώς προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου. Τρακτέρ από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια αλλά και άλλα χωριά μετέβησαν με τα τρακτέρ τους στο σημείο.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Οι αγρότες που συγκεντρώθηκαν στο μπλόκο του Μπράλου είναι αποφασισμένοι και έτοιμοι να σκληρύνουν ακόμα περισσότερο τη στάση τους σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Βοιωτία όπου ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από την Παρασκευή. Σήμερα οι αγρότες της περιοχής έχουν προγραμματίσει μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο να προχωρήσουν και σε νέους αποκλεισμούς.

Κλειστός ο κόμβος Πύργου

Οι αγρότες στην Ηλεία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 4η ημέρα στο κόμβο του Πύργου.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι που έχει στηθεί στο σημείο, ενώ επισημαίνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν να δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός του αεροδρομίου Ηρακλείου

Σε μία ιδιαίτερα δυναμική κίνηση θα προχωρήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης καθώς αποφάσισαν να αποκλείσουν επ΄αόριστον το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων.

Αγρότες στα Πεζά απέκλεισαν το Σάββατο τον κόμβο μαζί με άλλα σωματεία που τους συμπαραστάθηκαν στην έναρξη του αγώνα τους.

Μπλόκα στα τελωνεία

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις έχουν όμως προχωρήσει και οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας που έχουν στήσει μπλόκα και έχουν αποκλείσει τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Ενισχύονται τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα

Στο μεταξύ οι αγρότες πέρα από τα νέα μπλόκα που στήνουν σε νέα σημεία καθημερινά, φροντίζουν να ενισχύσουν και αυτά που ήδη υπάρχουν.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Σιάτιστας έχουν κλείσει την Εγνατία Οδό από τον κόμβο της Σιάτιστας μέχρι και τον επόμενο κόμβο, τον κόμβο της Καλαμιάς, ενώ έχουν στήσει και πρόχειρες σκηνές. Η συντονιστική Επιτροπή σήμερα το μεσημέρι θα συσκεφθεί προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση του αγώνα.

Περικυκλωμένη από τρία μπλόκα η πόλη της Θεσσαλονίκης

Οι αγρότες έστησαν προ ημερών μπλόκο και στα Πράσινα Φανάρια, κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Η πρόσβαση έχει διακοπεί από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν μια «ανάσα» από το αεροδρόμιο εμποδίζοντας την πρόσβαση και τον αποκλεισμό του σημείου από τα περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Το μπλοκο στα διόδια των Μαλγάρων, τα μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ενώ νέο μπλόκο έστησαν οι αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο στον κόμβο Δερβενίου.

Ο Μητσοτάκης καλεί για συνομιλίες «συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα»

Στο μεταξύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα για διάλογο, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για συζητήσεις αλλά οι αγρότες πρέπει να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

