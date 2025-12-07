Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν επ΄αόριστον την Ολυμπία Οδό στην Κάτω Αχαΐα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες της Αχαΐας που το απόγευμα της Κυριακής προχώρησαν στον επ’ αόριστον αποκλεισμό της Ολυμπίας Οδού, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Οι αγρότες μετέβησαν στο σημείο με τρακτέρ και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται πλέον από την Παλαιά Εθνική Οδό.

Νέο μπλόκο στο Αίγιο

Την ίδια ώρα, Αγροτικοί Σύλλογοι στο Αίγιο προχώρησαν σε κλείσιμο της εθνικής οδού στη γέφυρα του Σελινούντα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας οδού, λίγο πριν τις 9 το βράδυ έληξε η εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Ανατολικού και Δυτικού Αιγίου, καθώς οι αγρότες της Αιγιάλειας ολοκλήρωσαν τον συμβολικό αποκλεισμό της ΝΕΟ Πατρών-Κορίνθου.

Με πληροφορίες από tempo24.news

