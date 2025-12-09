Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

Μάρτυρες ενός αμήχανου σκηνικού έγιναν οι θαμώνες στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Βαλάντης.

Ο τραγουδιστής φαίνεται σε ένα βίντεο που κατέγραψε πελάτης, να εκνευρίζεται με τους μουσικούς του και σε μία υποτιμητική κίνηση να φτύνει στη σκηνή προς το μέρος τους, με την «παγωμάρα» να απλώνεται, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να τραγουδάει.

Στο βίντεο αρχικά φωνάζει στην ορχήστρά του, λέγοντας μεταξύ άλλων «κανένας μαέστρο».

Ο συνάδερφός του Σάκης Αρσενίου, μαζί με τον οποίο εμφανίζονται στο μαγαζί φαίνεται να προσπαθεί να ηρεμήσει τον έξαλλο τραγουδιστή φωνάζοντας «Βαλάντη», αλλά εκείνος παραμένει εκνευρισμένος.

Δείτε το βίντεο:

Ο τραγουδιστής μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα βγήκε στην πρωινή εκπομπή του ANT1, και ισχυρίστηκε ότι δεν έφτυσε προς τους μουσικούς, αλλά πέταξε την τσίχλα που μασούσε, επειδή ήταν τσατισμένος, καθώς λόγω της μικρής προετοιμασίας και των λίγων προβών δεν ήταν το μουσικό αποτέλεσμα που τον ικανοποιούσε.

Ζήτησε συγνώμη για την εικόνα που παρουσιάστηκε και για τον εκνευρισμό του.