Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον εντοπισμό οστών σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, στις αρχές Μαρτίου. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως τα οστά δεν ανήκουν σε ένα άτομο αλλά σε δύο.

Τα οστά βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών, στις 3 Μαρτίου, στην τεχνητή λίμνη του μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία και αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί πως ανήκουν σε ένα άτομο, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε νέα δεδομένα. Τα οστά ανήκουν εν τέλει σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας και φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο αρκετό καιρό.

Τα οστά είχαν εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλωσης.

Μέχρι και σήμερα το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, αν και εκτιμάται ότι πρόκειται για γυναίκα.

