Χανιά: Κρατούμενος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με σεντόνια στα κρατητήρια
Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν έγκαιρα τι συμβαίνει και πρόλαβαν να τον κατεβάσουν
Τέλος στη ζωή του αποφάσισε να βάλει ένας κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων την Πέμπτη (26/3).
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για 30χρονο Αιγύπτιο ο οποίος έδεσε τα σεντόνια από το κρεβάτι του και επιχείρησε να κρεμαστεί. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν έγκαιρα τι συμβαίνει και πρόλαβαν να τον κατεβάσουν.
Ο άνδρας είχε μόλις αποφυλακιστεί και κινούνταν από τις Αρχές οι διαδικασίες για την απέλασή του.
