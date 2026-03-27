Χανιά: Κρατούμενος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με σεντόνια στα κρατητήρια

Τέλος στη ζωή του αποφάσισε να βάλει ένας κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων την Πέμπτη (26/3).

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για 30χρονο Αιγύπτιο ο οποίος έδεσε τα σεντόνια από το κρεβάτι του και επιχείρησε να κρεμαστεί. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν έγκαιρα τι συμβαίνει και πρόλαβαν να τον κατεβάσουν.

Ο άνδρας είχε μόλις αποφυλακιστεί και κινούνταν από τις Αρχές οι διαδικασίες για την απέλασή του.

