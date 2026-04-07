Βόλος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τοίχο πολυκατοικίας - Παραλίγο να μπει σε υπόγειο διαμέρισμα
Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλοτο μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, στη διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας και Κασσαβέτη.
Το περιστατικό συνέβη όταν ένα όχημα που κινούνταν επί της οδού Αλεξάνδρας επιχείρησε να αποφύγει επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο προσέγγιζε από την Κασσαβέτη.
Στην προσπάθεια αποφυγής της σύγκρουσης, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει πάνω στο παράθυρο ενός υπογείου διαμερίσματος σε παρακείμενη πολυκατοικία.
Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, καθώς αμφότεροι οι εμπλεκόμενοι οδηγοί βγήκαν σώοι από τα οχήματά τους χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.
