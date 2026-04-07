Καραμπόλα οχημάτων έξω από τη Λάρισα: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος 47χρονος

Καραμπόλα οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στην είσοδο της Νίκαιας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, ένα βανάκι και μία μηχανή τα οποία συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ως αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης τραυματίστηκε σοβαρά ένας 47χρονος ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε επειγόντως με ασθενοφόρο στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 47χρονος διασωληνώθηκε αμέσως, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά με τους γιατρούς να έχουν πέσει πάνω του και να κάνουν ότι μπορούν να φροντίσουν τα τραύματά του.

Προς στιγμή δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο λόγω του τροχαίου και στα δύο ρεύματα του δρόμου.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου: