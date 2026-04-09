Διακοπές νερού τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Σκοπέλου και Κρυστάλλη
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Κυπρίων Αγωνιστών και Τεμπών
- ΜΟΣΧΑΤΟ
Καλύμνου και Πλωμαρίου
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Αχιλλέως και Σαλαμίνος
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:52 ∙ LIFESTYLE
Η TV σε κλίμα κατάνυξης – Θείες Λειτουργίες και θρησκευτικές παραγωγές
06:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Απριλίου
05:14 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
10:46 ∙ WHAT THE FACT