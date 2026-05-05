Βόλος: 52χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς – Τι ισχυρίστηκε στο δικαστήριο

Παναγιώτης Βελισσάρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
  • Ένας 52χρονος στον Βόλο οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 90 χλμ/ώρα και μπήκε σε αντίθετο ρεύμα για να αποφύγει την αστυνομία.
  • Η αστυνομία διέκοψε την καταδίωξη μέσα στην πόλη για να αποφύγει σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
  • Ο οδηγός συνελήφθη αφού το όχημα βρέθηκε σταθμευμένο κοντά στο σημείο που σταμάτησε η καταδίωξη.
  • Στο αυτοκίνητο βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, την οποία ο 52χρονος παραδέχθηκε ότι προμηθεύτηκε για προσωπική χρήση.
  • Στο δικαστήριο ο οδηγός παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι έδρασε από αμέλεια και πανικό.
Κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πόλη του Βόλου όταν 52χρονος επιχειρώντας να διαφύγει από αστυνομικούς, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, μπαίνοντας μάλιστα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το χρονικό της απίστευτης καταδίωξης

Σύμφωνα με το gegonota.news, στις 22:30 το βράδυ της Κυριακής, αστυνομικοί που βρισκόταν σε περιπολία εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να βγαίνει από τον καταυλισμό Ρομά στη Νεάπολη.

Όταν προσπάθησαν να προσεγγίσουν το όχημα, ο 52χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποπειράθηκε να ξεφύγει. Έστριψε σε έναν αγροτικό δρόμο, πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από τον κόμβο στην οδό Λαρίσης, προχώρησε στην συνοικία Αγίων Αναργύρων και έφθασε στην οδό Επτά Πλατανίων μέσω της οδού Παπαδιαμάντη.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο 52χρονος είχε αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 χμ/ώρα και οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε δύο διαφορετικές οδούς.

Η αστυνομία έλαβε την απόφαση να σταματήσει να καταδιώκει το αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης προκειμένου να αποφευχθεί ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που μπορεί να κόστιζε ζωές.

Οι Αρχές άρχισαν να ψάχνουν την περιοχή γύρω από την οδό Επτά Πλατανίων για το όχημα, ώσπου το εντόπισαν σταθμευμένο περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο που είχε σταματήσει η καταδίωξη και προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Στο κάθισμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου, βρέθηκε και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Ο οδηγός, ενώπιον του δικαστηρίου, παραδέχθηκε όλα όσα του καταλογίστηκαν, ισχυρίστηκε ότι έπραξε από αμέλεια και υπό το κράτος του πανικού, όταν αντιλήφθηκε ότι πίσω του βρισκόταν όχημα της αστυνομίας και δήλωσε “καταβεβλημένος” από την πράξη του αυτή.

Όσον αφορά στη μικροποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, ανέφερε πως την προμηθεύτηκε για δική του χρήση.

