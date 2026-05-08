Βόλος: Προφυλακιστέος ο επίδοξος ληστής που ξυλοκόπησε και χτύπησε με σίδερο 55χρονο

Η ταυτοποίηση του 48χρονου έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού, ενώ είναι γνωστός στις αρχές και φέρεται να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 48χρονος, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, ο οποίος κατηγορείται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ξυλοκόπησε άγρια έναν 55χρονο στην πυλωτή της πολυκατοικίας του και συνελήφθη περίπου τρεις μήνες αργότερα.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, αρχικά του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ληστεία και βαριά σωματική βλάβη, όμως στη συνέχεια η δεύτερη κατηγορία μετατράπηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ο 48χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να ληστέψει το θύμα. Όπως λέει, περνούσε έξω από την πολυκατοικία όταν ο 55χρονος τον είδε από το μπαλκόνι και του ζήτησε να φύγει. Εκείνος φέρεται να αρνήθηκε, λέγοντάς του να καλέσει την αστυνομία αν θέλει να τον απομακρύνει.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται επίσης ότι το θύμα κατέβηκε στην πυλωτή και του επιτέθηκε πρώτο, με αποτέλεσμα να ανταποδώσει τα χτυπήματα, κάτι που ανέφερε και στην απολογία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο 48χρονος φέρεται να χτύπησε τον 55χρονο στο κεφάλι με σιδερένιο αντικείμενο, να τον ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα και στη συνέχεια να τον άφησε αναίσθητο πριν φύγει από το σημείο.

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού μετά από καταγγελία του θύματος, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Βόλου.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και να είναι γνωστός στις αρχές από προηγούμενες υποθέσεις.

