Το ιδιαίτερο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο για τη Γιορτή της Μητέρας που ξεχώρισε στα social media.

Στο βίντεο, μία αστυνομικός βρίσκεται σε σκηνή εγκλήματος και συζητά με συνάδελφό της για τον δράστη.

Ο δράστης έχει εντοπιστεί και υπάρχει ομολογία, όπως αναφέρεται στη συνομιλία.

Το βίντεο αποκαλύπτει με συμβολικό τρόπο ότι η «ένοχη» είναι η μητέρα, στέλνοντας μήνυμα αγάπης.

Η Ελληνική Αστυνομία ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες με τη δημοσίευσή της. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερο βίντεο δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στα social media με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Στο βίντεο της ΕΛΑΣ πρωταγωνιστεί μία αστυνομικός που φαίνεται να βρίσκεται σε μία σκηνή εγκλήματος μέσα σε ένα σπίτι όπου είναι εμφανώς ακατάστατο.

Η αστυνομικός συνομιλεί με τον συνάδελφό της τον ρωτάει αν έχει εντοπιστεί ο δράστης και εκείνος της τον δείχνει.

Στη συνέχεια τον ρωτάει εάν υπάρχει ομολογία και εκείνος απαντάει καταφατικά.

Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ για να δείτε ποιος είναι ο ένοχος.