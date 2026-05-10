Το ιδιαίτερο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας
Η Ελληνική Αστυνομία έστειλε το δικό της μήνυμα για τη Γιορτή της Μητέρας μέσα από ένα βίντεο που ξεχώρισε στα social media
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο για τη Γιορτή της Μητέρας που ξεχώρισε στα social media.
- Στο βίντεο, μία αστυνομικός βρίσκεται σε σκηνή εγκλήματος και συζητά με συνάδελφό της για τον δράστη.
- Ο δράστης έχει εντοπιστεί και υπάρχει ομολογία, όπως αναφέρεται στη συνομιλία.
- Το βίντεο αποκαλύπτει με συμβολικό τρόπο ότι η «ένοχη» είναι η μητέρα, στέλνοντας μήνυμα αγάπης.
- Η Ελληνική Αστυνομία ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες με τη δημοσίευσή της.
Ένα ιδιαίτερο βίντεο δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στα social media με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Στο βίντεο της ΕΛΑΣ πρωταγωνιστεί μία αστυνομικός που φαίνεται να βρίσκεται σε μία σκηνή εγκλήματος μέσα σε ένα σπίτι όπου είναι εμφανώς ακατάστατο.
Η αστυνομικός συνομιλεί με τον συνάδελφό της τον ρωτάει αν έχει εντοπιστεί ο δράστης και εκείνος της τον δείχνει.
Στη συνέχεια τον ρωτάει εάν υπάρχει ομολογία και εκείνος απαντάει καταφατικά.
Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ για να δείτε ποιος είναι ο ένοχος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων
15:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξάνδρας: Οδηγός μπήκε και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα
15:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός - Είχε πάνω του κάνναβη
14:53 ∙ LIFESTYLE
Ο James Bond στη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ
14:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σινεμά στο Πήλιο: Ξεκινά το νέο διεθνές φεστιβάλ «Κένταυρος»
14:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το ιδιαίτερο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας
14:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παρέμβαση Ανδρουλάκη για τις συνεντεύξεις Δημητριάδη - Μενουδάκου
11:25 ∙ WHAT THE FACT
Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη
14:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ