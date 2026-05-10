Ιωάννινα: Χειροπέδες σε ανήλικο που πλαστογράφησε ταυτότητα για να πιει αλκοόλ σε κατάστημα

Παραποιημένα στοιχεία ταυτότητας με σκοπό να καταναλώσει αλκοόλ έδωσε ένας ανήλικος στα Ιωάννινα σε υπάλληλο καταστήματος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί με την κατηγορία της πλαστογραφίας.

Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του παιδιού του.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε σε κατάστημα εστίασης να καταναλώνει αλκοόλ, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι έχει επιδείξει στον υπάλληλο τα στοιχεία της ταυτότητάς του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχοντας παραποιήσει προηγουμένως το έτος γέννησής του.