Θεσσαλονίκη: Λύκος αφήνει την αγέλη του και εμφανίζεται στα Μετέωρα - Τρόμος για τους κατοίκους

Οδός Καβάλας, Μετέωρα της Θεσσαλονίκης, ώρα 03.00. Αυτό κι αν ήταν ασυνήθιστο - και εν δυνάμει επικίνδυνο - θέαμα.

Ένας λύκος έκανε ξανά την εμφάνισή του, στην ήσυχη γειτονιά, κι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά. Ο συγκεκριμένος λύκος, που σύμφωνα με την οργάνωση «Καλλιστώ» ανήκει σε αγέλη της ευρύτερης περιοχής, δείχνει να μην έχει πρόβλημα με την ανθρώπινη παρουσία, τρομοκρατώντας, ωστόσο, τους κατοίκους.

Μάλιστα, το άγριο ζώο έχει και συμπεριφορά... αδέσποτου σκύλου, αφού κοντοστέκεται στις αυλές των σπιτιών, προς αναζήτηση τροφής.

