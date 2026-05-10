Θεσσαλονίκη: Λύκος αφήνει την αγέλη του και εμφανίζεται στα Μετέωρα - Τρόμος για τους κατοίκους
Δείτε το βίντεο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οδός Καβάλας, Μετέωρα της Θεσσαλονίκης, ώρα 03.00. Αυτό κι αν ήταν ασυνήθιστο - και εν δυνάμει επικίνδυνο - θέαμα.
Ένας λύκος έκανε ξανά την εμφάνισή του, στην ήσυχη γειτονιά, κι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά. Ο συγκεκριμένος λύκος, που σύμφωνα με την οργάνωση «Καλλιστώ» ανήκει σε αγέλη της ευρύτερης περιοχής, δείχνει να μην έχει πρόβλημα με την ανθρώπινη παρουσία, τρομοκρατώντας, ωστόσο, τους κατοίκους.
Μάλιστα, το άγριο ζώο έχει και συμπεριφορά... αδέσποτου σκύλου, αφού κοντοστέκεται στις αυλές των σπιτιών, προς αναζήτηση τροφής.
Δείτε το ρεπορτάζ του Alpha:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το απολαυστικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη Γιορτή της Μητέρας
19:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Άνετο πέρασμα με τριάρα για τους Βοιωτούς
19:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης - ΟΦΗ 3-1: Γκαρέ και Κουαμέ έκαναν τη δουλειά για τους «κιτρινόμαυρους»
15:09 ∙ LIFESTYLE
Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ
11:25 ∙ WHAT THE FACT
Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη
14:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ