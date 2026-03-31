Eντυπωσιακό: Δορυφόρος καταγράφει τείχος σκόνης μήκους 2.000 χλμ να διασχίζει την έρημο Σαχάρα

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, ορατό από το διάστημα κατέγραψε δορυφόρος στην έρημο Σαχάρα.

Ένα τεράστιο τείχος σκόνης που εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 2.000 χιλιομέτρων σαρώνει το ερημικό τοπίο, καθώς ένα ισχυρό σύστημα χαμηλής πίεσης πάνω από την Αλγερία πυροδότησε μια τεράστια αμμοθύελλα.

A MASSIVE dust storm, over 700 miles long, is currently sweeping across northeastern Africa. What a stunning satellite view. pic.twitter.com/zAW4OZdMyg — Michael Ferragamo (@FerragamoWx) March 30, 2026

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια πυκνή, στροβιλιζόμενη μάζα σκόνης που εκτείνεται σε μήκος περίπου περίπου 2.000 χλμ., να κινείται στην έρημο Σαχάρα.

Η αμμοθύελλα, που προκαλείται από ισχυρούς ανέμους που συνδέονται με το σύστημα χαμηλής πίεσης, κινείται νοτιοδυτικά με εκτιμώμενη ταχύτητα 48 χιλιομέτρων την ώρα, αναδεύοντας τεράστιες ποσότητες άμμου και σκόνης στην ατμόσφαιρα.