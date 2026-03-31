Eντυπωσιακό: Δορυφόρος καταγράφει τείχος σκόνης μήκους 2.000 χλμ να διασχίζει την έρημο Σαχάρα
Τεράστια αμμοθύελλα έπληξε τη βορειοδυτική Αφρική, σαρώνοντας την έρημο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, ορατό από το διάστημα κατέγραψε δορυφόρος στην έρημο Σαχάρα.
Ένα τεράστιο τείχος σκόνης που εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 2.000 χιλιομέτρων σαρώνει το ερημικό τοπίο, καθώς ένα ισχυρό σύστημα χαμηλής πίεσης πάνω από την Αλγερία πυροδότησε μια τεράστια αμμοθύελλα.
Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια πυκνή, στροβιλιζόμενη μάζα σκόνης που εκτείνεται σε μήκος περίπου περίπου 2.000 χλμ., να κινείται στην έρημο Σαχάρα.
Η αμμοθύελλα, που προκαλείται από ισχυρούς ανέμους που συνδέονται με το σύστημα χαμηλής πίεσης, κινείται νοτιοδυτικά με εκτιμώμενη ταχύτητα 48 χιλιομέτρων την ώρα, αναδεύοντας τεράστιες ποσότητες άμμου και σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δίψα για Πάσχα. Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
MG SolidCore: Το ενδιάμεσο βήμα προς τις solid-state μπαταρίες
09:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορδαία: Νέα επίθεση αρκούδας - Δεκάδες νεκρά πουλερικά
09:03 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δημόσιο: Οι νέες συντάξεις με αυξήσεις έως 65 ευρώ
07:46 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες
06:17 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ