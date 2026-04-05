Εορτολόγιο 5 Απριλίου: Κυριακή των Βαϊων - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή τα εξής ονόματα

Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα

Βάια, Βάγια, Βαία, Βάιος

Δάφνη, Δάφνης

Κυριακή των Βαΐων

Την ανάσταση του Λαζάρου ακολουθεί η λειτουργική βίωση της θριαμβευτικής εισόδου, επί πώλον όνου, του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Οι κάτοικοι, μόλις πληροφορήθηκαν τον ερχομό Του, Τον υποδέχθηκαν κρατώντας στα χέρια τους βάγια από φοίνικες, τα έστρωναν στον δρόμο απ’ όπου περνούσε και φώναζαν δυνατά και ρυθμικά «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ», επιβεβαιώνοντας έτσι την προφητεία του Ζαχαρία πριν από 500 χρόνια: «Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεταί σοι, δίκαιος και σώζων αυτός, πραΰς και επιβεβηκώς επί υποζύγιον και πώλον νέον».

Ο Χριστός δεν εισέρχεται στην πόλη ως κοσμικός κατακτητής πάνω σε πολεμικό ίππο, αλλά πάνω σε πουλάρι. Αυτό συμβολίζει την ειρήνη και την ταπείνωση του Θεού και την απόρριψη της επίγειας πολιτικής εξουσίας που προσδοκούσαν οι Ιουδαίοι. Αλλά γι’ Αυτόν, η είσοδός Του στα Ιεροσόλυμα είναι και η είσοδος στο μαρτυρικό τέλος της επίγειας ζωής Του. Σε λίγες ημέρες θα βιώσει τα Αγια Πάθη και θα σταυρωθεί, για να θανατώσει όμως τον θάνατο και να χαρίσει τη ζωή.

Από το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, με την ακολουθία του Νυμφίου, η θεολογία μετατοπίζεται. Εκείνος που υποδέχθηκαν με κλάδους, αποκαλύπτεται ως ο Νυμφίος της Εκκλησίας που οδηγείται στην εθελούσια θυσία, που δεν έρχεται ως κριτής ή τιμωρός, αλλά ως ο Νυμφίος που αγαπά την ανθρωπότητα μέχρι θανάτου. Και δεν φορά λαμπρά ενδύματα και στολίδια, αλλά την κόκκινη χλαμύδα του εμπαιγμού, το ακάνθινο στεφάνι του πόνου και κρατά τον κάλαμο της ειρωνείας, γιατί η ομορφιά Του είναι η ταπείνωσή Του και η Δόξα Του δεν βρίσκεται στον θρόνο της Ιερουσαλήμ, αλλά επάνω στον Σταυρό.

Το πασίγνωστο τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται» υπογραμμίζει την ανάγκη για πνευματική εγρήγορση, διότι ο θάνατος και η παρουσία του Θεού έρχονται ξαφνικά «εν τω μέσω της νυκτός», για τούτο η χριστιανική ζωή οφείλει να είναι μια διαρκής ετοιμότητα για την απόκτηση ενδύματος εισόδου στον νυμφώνα του Κυρίου.

