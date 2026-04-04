Εορτολόγιο 4 Απριλίου: Η ανάσταση του Λαζάρου - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι Σάββατο του Λαζάρου, ενώ τιμάται η μνήμη του Οσίων Γεωργίου του εν τω Μαλεώ, Ζωσιμά και Πλάτωνος, Θεωνά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Λάζαρος, Λάζος,
  • Λαζαρία, Λαζαρούλα

Ανάστασις του Λαζάρου

Αγαπητός φίλος του Χριστού, με την ανάστασή του να εμπεριέχει ιδιαίτερο συμβολισμό και μήνυμα, καθώς θεωρείται η προτύπωση της κοινής ανάστασης όλων των ανθρώπων, όπως αναφέρει και το απολυτίκιό του: «Την κοινήν Ανάστασιν προ του Σου Πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός». Οπως ο Χριστός κάλεσε τον Λάζαρο από το μνήμα, έτσι θα καλέσει ολόκληρη την ανθρωπότητα κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Το γεγονός καταδεικνύει επίσης και την ύπαρξη των δύο φύσεων στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Με την ανθρώπινη φύση δακρύζει για τον φίλο Του και ρωτά «πού τεθείκατε αυτόν;», και με τη θεία ανασταίνει έναν άνθρωπο που βρισκόταν ήδη τέσσερις ημέρες στον τάφο («τετραήμερος»), αποδεικνύοντας ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου.

