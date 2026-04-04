Εορτολόγιο: Οι κινητές ονομαστικές εορτές που συνδέονται με το Πάσχα - Πότε «πέφτουν» φέτος

Κυριακή των Βαΐων, Ζωοδόχος Πηγή, Κυριακή του Θωμά - Πότε «πέφτουν» φέτος και τι γίνεται με τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Μάρκο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Το Πάσχα του 2026 γιορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, καθορίζοντας τις κινητές ονομαστικές εορτές της χρονιάς.
  • Η Κυριακή των Βαΐων είναι στις 5 Απριλίου, η Ζωοδόχος Πηγή στις 17 Απριλίου και η Κυριακή του Θωμά στις 19 Απριλίου 2026.
  • Οι εορτές του Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου) και του Αγίου Μάρκου (25 Απριλίου) παραμένουν σταθερές και δεν μεταφέρονται.
  • Οι επόμενες μεγάλες κινητές εορτές είναι η Ανάληψη στις 21 Μαΐου, η Πεντηκοστή στις 31 Μαΐου, το Άγιο Πνεύμα την 1η Ιουνίου και οι Άγιοι Πάντες στις 7 Ιουνίου 2026.
Το Πάσχα αποτελεί τη σημαντικότερη γιορτή της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για μια σειρά από εκκλησιαστικές εορτές που δεν έχουν σταθερή ημερομηνία. Οι λεγόμενες «κινητές εορτές» εξαρτώνται άμεσα από την ημερομηνία της Ανάστασης και μεταβάλλονται κάθε χρόνο, επηρεάζοντας αντίστοιχα και αρκετές ονομαστικές γιορτές.

Για το 2026, το Πάσχα εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με αποτέλεσμα οι συνδεδεμένες εορτές να διαμορφώνονται ως εξής:

Οι κινητές ονομαστικές εορτές του 2026

  • Κυριακή των Βαΐων: 5 Απριλίου 2026
    Γιορτάζουν οι Βάγια και Βάιος, μία εβδομάδα πριν το Πάσχα.
  • Ζωοδόχος Πηγή: 17 Απριλίου 2026
    Την Παρασκευή της Διακαινησίμου γιορτάζουν η Ζωή και η Πηγή, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινητές ονομαστικές εορτές που συνδέονται με την Ανάσταση και το μήνυμα της ζωής.
  • Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026
    Γιορτάζουν ο Θωμάς και η Θωμαΐς, την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα.

Εορτές που επηρεάζονται αλλά παραμένουν σταθερές το 2026

  • Αγίου Γεωργίου: 23 Απριλίου 2026
    Η εορτή παραμένει στην κανονική της ημερομηνία, καθώς δεν συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα.
  • Αγίου Μάρκου: 25 Απριλίου 2026
    Επίσης δεν μεταφέρεται, αφού δεν συμπίπτει με τις πασχαλινές ημέρες.

Οι επόμενες μεγάλες κινητές εορτές

  • Ανάληψη: 21 Μαΐου 2026 (40 ημέρες μετά το Πάσχα)
  • Πεντηκοστή: 31 Μαΐου 2026
  • Αγίου Πνεύματος: 1 Ιουνίου 2026
  • Αγίων Πάντων: 7 Ιουνίου 2026

Η σημασία των κινητών εορτών

Οι κινητές εορτές δεν αποτελούν μόνο ημερολογιακές μεταβολές, αλλά συνδέονται με βαθύ θεολογικό και παραδοσιακό περιεχόμενο. Από τα Βάγια έως την Πεντηκοστή, σχηματίζουν έναν εορταστικό κύκλο που κορυφώνεται στην Ανάσταση και επεκτείνεται σε όλη την περίοδο μέχρι το καλοκαίρι.

Παράλληλα, επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα, καθώς καθορίζουν πότε γιορτάζουν αγαπημένα πρόσωπα, διατηρώντας ζωντανή μια από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της ελληνικής παράδοσης.

