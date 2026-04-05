Νέο «ρεσιτάλ» Βούλτεψη στην ΕΡΤ - Καβγάς με Αναστασίου από ΠΑΣΟΚ και Μπούμπα από Ελληνική Λύση

Μια πολιτική συζήτηση σε πολύ υψηλούς τόνους διενεργήθηκε το πρωί της Κυριακής στην ΕΡΤ, όπου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, το μέλος της ΚΕ ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας αντάλλαξαν απόψεις με πολύ έντονο ύφος, φωνές και χειρονομίες.

Καθώς οι εκατέρωθεν ύβρεις δεν είχαν τέλος και οι προσπάθειες των παρουσιαστών Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνας Κασσιμάτη έπεφταν στο κενό, οι φωνές δυνάμωναν και τα ντεσιμπέλ κορυφώνονταν. Μεταξύ άλλων ακούστηκαν εκφράσεις και ατάκες όπως «το Χρηματιστήριο πια είναι πασέ» από τη Βάσια Αναστασίου, «ναι θα έρθει η Ρωσία να μας σώσει» από τη Σοφία Βούλτεψη, «θα σας πω για τη Ρωσία μετά», απαντούσε ο Κώστας Μπούμπας.

Πολύ εύκολα πονοκεφαλιάζουν οι τηλεθεατές σας, είπε στο τέλος η βουλευτής της ΝΔ στον παρουσιαστή Δημήτρη Κοτταρίδη που ζητούσε μάταια λίγη ηρεμία στο πλατό.